Умер актёр Тони Слэттери из фильма «Жестокая игра»

На 66-м году жизни умер американский комик и актёр Тони Слэттери, известный своей ролью в фильме «Жестокая игра». Причиной смерти стал перенесённый сердечный приступ, который подкосил артиста ещё 12 января.

«С глубокой печалью мы должны сообщить, что актёр и комик Тони Слэттери в возрасте 65 лет скончался сегодня, во вторник, после сердечного приступа, случившегося в воскресенье вечером», — подтвердила семья комика, чьи слова процитировали в Deadline.

Слэттери прославился как постоянный участник импровизационного шоу Channel 4 «Чья это линия?», где он играл на протяжении первых семи сезонов. Кроме того, актёр снялся в фильмах «Друзья Питера» и «Как преуспеть в рекламе».