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15 января, 06:08

Умер актёр Тони Слэттери из фильма «Жестокая игра»

В возрасте 65 лет умер актёр Тони Слэттери, сыгравший в фильме «Жестокая игра»

Американский комик и актёр Тони Слэттери. Обложка © Wikipedia / Jbeaver12

Американский комик и актёр Тони Слэттери. Обложка © Wikipedia / Jbeaver12

На 66-м году жизни умер американский комик и актёр Тони Слэттери, известный своей ролью в фильме «Жестокая игра». Причиной смерти стал перенесённый сердечный приступ, который подкосил артиста ещё 12 января.

«С глубокой печалью мы должны сообщить, что актёр и комик Тони Слэттери в возрасте 65 лет скончался сегодня, во вторник, после сердечного приступа, случившегося в воскресенье вечером», — подтвердила семья комика, чьи слова процитировали в Deadline.

Слэттери прославился как постоянный участник импровизационного шоу Channel 4 «Чья это линия?», где он играл на протяжении первых семи сезонов. Кроме того, актёр снялся в фильмах «Друзья Питера» и «Как преуспеть в рекламе».

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Ранее Life.ru рассказал о смерти известной актрисы театра, кино и телевидения, а также певицы Барбары Рыльской. Часто её называли «польской Марлен Дитрих». Артистка скончалась незадолго до своего 90-летия. Причины её смерти неизвестны.

Наталья Афонина
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