Умер Витаутас Сурвила, известный по фильмам «День рыбы» и «Крот»

10 января скончался Витаутас Сурвила, советский и литовский оператор, который работал как в игровом, так и в документальном кино, а также снимал сериалы и рекламу. О его смерти сообщил портал «Кино-Театр.Ру». Причины и обстоятельства смерти кинематографиста неизвестны.