Умер Витаутас Сурвила, известный по фильмам «День рыбы» и «Крот»
10 января скончался Витаутас Сурвила, советский и литовский оператор, который работал как в игровом, так и в документальном кино, а также снимал сериалы и рекламу. О его смерти сообщил портал «Кино-Театр.Ру». Причины и обстоятельства смерти кинематографиста неизвестны.
В фильмографии Сурвилы можно найти такие проекты, как «День рыбы», «Нас мало» (совместное производство Литвы, Германии, Франции и Португалии), «Федя. Три минуты после большого взрыва», «Крот », «Прокуроры», «Дорога домой», «Благословенные ушедшие» и многие другие.
А ранее новость о смерти известной польской актрисы шокировала журналистов ряда российских изданий в первый рабочий понедельник 2025 года. Некоторые коллеги ошибочно сообщили о кончине звезды «Иронии судьбы» Барбары Брыльской, однако на самом деле ушла из жизни Барбара Рыльска — 89-летняя актриса, известная по фильму «Беспокойная племянница».
Life.ru