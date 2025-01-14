Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 15:04

Умер Витаутас Сурвила, известный по фильмам «День рыбы» и «Крот»

10 января скончался Витаутас Сурвила, советский и литовский оператор, который работал как в игровом, так и в документальном кино, а также снимал сериалы и рекламу. О его смерти сообщил портал «Кино-Театр.Ру». Причины и обстоятельства смерти кинематографиста неизвестны.

В фильмографии Сурвилы можно найти такие проекты, как «День рыбы», «Нас мало» (совместное производство Литвы, Германии, Франции и Португалии), «Федя. Три минуты после большого взрыва», «Крот », «Прокуроры», «Дорога домой», «Благословенные ушедшие» и многие другие.

Умер актёр из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев
Умер актёр из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев

А ранее новость о смерти известной польской актрисы шокировала журналистов ряда российских изданий в первый рабочий понедельник 2025 года. Некоторые коллеги ошибочно сообщили о кончине звезды «Иронии судьбы» Барбары Брыльской, однако на самом деле ушла из жизни Барбара Рыльска — 89-летняя актриса, известная по фильму «Беспокойная племянница».

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar