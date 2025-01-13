Умер актёр из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев

12 января не стало советского и литовского актёра Сергея Зиновьева, ему было 69 лет. Причина смерти не уточняется. Артист снялся в семи фильмах и сериалах, а также сыграл в двух спектаклях: «Уроки музыки» и «Мастер и Маргарита».

«Сегодня утром, 12 января 2025 года, Сергея Агафоновича не стало. До сих пор поверить не могу. Светлая память! Очень люблю его и сохраню в своём сердце», — написала писательница Талина Нехамкина.