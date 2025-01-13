Умер актёр из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев
Не стало советского и литовского актёра Сергея Зиновьева, ему было 69 лет
Сергей Зиновьев в фильме «В полном одиночестве». Фото © «Кино-Театр.Ру»
12 января не стало советского и литовского актёра Сергея Зиновьева, ему было 69 лет. Причина смерти не уточняется. Артист снялся в семи фильмах и сериалах, а также сыграл в двух спектаклях: «Уроки музыки» и «Мастер и Маргарита».
«Сегодня утром, 12 января 2025 года, Сергея Агафоновича не стало. До сих пор поверить не могу. Светлая память! Очень люблю его и сохраню в своём сердце», — написала писательница Талина Нехамкина.
В 1980 году он окончил Литовскую государственную консерваторию и стал актёром Вильнюсского русского драматического театра, в котором проработал до конца жизни. Зиновьев запомнился людям ролями в известной многосерийной экранизации «Американской трагедии» по произведению Драйзера, «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти» и многих других.
10 января 2025 года не стало актрисы Евгении Добровольской. Она ушла из жизни в 60 лет — последний год артистка боролась с онкологией. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Её подруга рассказала, что Добровольская до последнего цеплялась за жизнь руками и ногами. Завтра с актрисой простятся на Троекуровском кладбище. У Евгении осталась 15-летняя дочь, страдающая тяжёлой болезнью.