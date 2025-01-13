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13 января, 12:29

Умер актёр из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев

Не стало советского и литовского актёра Сергея Зиновьева, ему было 69 лет

Сергей Зиновьев в фильме «В полном одиночестве». Фото © «Кино-Театр.Ру»

Сергей Зиновьев в фильме «В полном одиночестве». Фото © «Кино-Театр.Ру»

12 января не стало советского и литовского актёра Сергея Зиновьева, ему было 69 лет. Причина смерти не уточняется. Артист снялся в семи фильмах и сериалах, а также сыграл в двух спектаклях: «Уроки музыки» и «Мастер и Маргарита».

«Сегодня утром, 12 января 2025 года, Сергея Агафоновича не стало. До сих пор поверить не могу. Светлая память! Очень люблю его и сохраню в своём сердце», — написала писательница Талина Нехамкина.

В 1980 году он окончил Литовскую государственную консерваторию и стал актёром Вильнюсского русского драматического театра, в котором проработал до конца жизни. Зиновьев запомнился людям ролями в известной многосерийной экранизации «Американской трагедии» по произведению Драйзера, «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти» и многих других.

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Алена Пенчугина
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