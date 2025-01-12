«Цеплялась за жизнь»: Подруга Добровольской рассказала, как актриса боролась с недугом
Режиссёр Брусникина: Добровольская цеплялась за жизнь руками и ногами
Театральный режиссёр и по совместительству подруга актрисы Евгении Добровольской — Марина Брусникина — рассказала о невероятных человеческих качествах умершей накануне артистки. По её словам, та цеплялась за жизнь всеми руками и ногами.
«Она [Евгения] пришла в театр очень яркая, самобытная, с бешеным темпераментом. Такой она была всю жизнь. Прекрасно помню её энергию, ворвавшуюся в нашу жизнь тогда в театре, хотя детали первой встречи уже ушли из памяти…», — подчеркнула Брусникина в беседе с сайтом MK.ru.
Режиссёр добавила, что Добровольская всегда удивляла своей открытостью, честностью, смелостью. Однако актриса также отличалась бескомпромиссностью, отчаянностью и беспощадным максимализмом. По словам Брусникиной, артистка обладала редким качеством — желанием цепляться за жизнь руками и ногами.
«Она реализовывала его [желание] во всём: в количестве детей, романов и ролей, которых ей всегда было мало. Как она умудрялась работать так, чтобы обеспечить всех, тащить всегда и всё на себе?», — задалась вопросом подруга актрисы.
Актрисе, по словам Брусникиной, даже в дни плохого самочувствия не давало покоя её обостренное чувство и жажда справедливости. Режиссёр добавила, что последняя их встреча произошла на юбилей Добровольской. Тогда группа артистов МХТ отправились к ней с шуточным поздравлением. Актриса руководила процессом и просила петь, переносила своё трудное состояние очень мужественно.
Напомним, что Евгения Добровольская скончалась 10 января. Последний год актриса боролась с онкологическим заболеванием. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище 14 января. Известно, что у Добровольской осталась 15-летняя дочь, страдающая болезнью Петерса.