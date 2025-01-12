«Цеплялась за жизнь»: Подруга Добровольской рассказала, как актриса боролась с недугом

Театральный режиссёр и по совместительству подруга актрисы Евгении Добровольской — Марина Брусникина — рассказала о невероятных человеческих качествах умершей накануне артистки. По её словам, та цеплялась за жизнь всеми руками и ногами.

«Она [Евгения] пришла в театр очень яркая, самобытная, с бешеным темпераментом. Такой она была всю жизнь. Прекрасно помню её энергию, ворвавшуюся в нашу жизнь тогда в театре, хотя детали первой встречи уже ушли из памяти…», — подчеркнула Брусникина в беседе с сайтом MK.ru.

Режиссёр добавила, что Добровольская всегда удивляла своей открытостью, честностью, смелостью. Однако актриса также отличалась бескомпромиссностью, отчаянностью и беспощадным максимализмом. По словам Брусникиной, артистка обладала редким качеством — желанием цепляться за жизнь руками и ногами.

«Она реализовывала его [желание] во всём: в количестве детей, романов и ролей, которых ей всегда было мало. Как она умудрялась работать так, чтобы обеспечить всех, тащить всегда и всё на себе?», — задалась вопросом подруга актрисы.