Объявлены дата и место прощания с актрисой Евгенией Добровольской
Актрису Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище 14 января
Евгения Добровольская. Фото © VK / МХТ имени А.П. Чехова
Прощание с народной артисткой Евгенией Добровольской, умершей на 61-м году жизни от острой сердечной недостаточности на фоне рака, начнётся в 10:00 на Основной сцене МХТ. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
В 13:00 состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах по адресу Нововаганьковский переулок. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.
Актриса Евгения Добровольская скончалась 10 января. Последний год она боролась с онкологическим заболеванием. За 33 года на сцене МХТ она сыграла множество ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также Добровольская запомнилась зрителям по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим. Снигирь с коллегами опубликовали прощальные послания Евгении Добровольской.