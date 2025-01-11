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11 января, 12:35

Объявлены дата и место прощания с актрисой Евгенией Добровольской

Актрису Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище 14 января

Евгения Добровольская. Фото © VK / МХТ имени А.П. Чехова

Евгения Добровольская. Фото © VK / МХТ имени А.П. Чехова

Прощание с народной артисткой Евгенией Добровольской, умершей на 61-м году жизни от острой сердечной недостаточности на фоне рака, начнётся в 10:00 на Основной сцене МХТ. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В 13:00 состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах по адресу Нововаганьковский переулок. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

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Никита Ефремов напомнил после смерти Евгении Добровольской, что она не его мать

Актриса Евгения Добровольская скончалась 10 января. Последний год она боролась с онкологическим заболеванием. За 33 года на сцене МХТ она сыграла множество ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также Добровольская запомнилась зрителям по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим. Снигирь с коллегами опубликовали прощальные послания Евгении Добровольской.

Андрей Бражников
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