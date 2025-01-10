«Ты слишком много на себе несла»: Коллеги скорбят после смерти Евгении Добровольской

Смерть Евгении Добровольской потрясла её коллег и друзей. С искренней скорбью они вспоминают об актрисе в соцсетях и делятся воспоминаниями. Напомним, народная артистка РФ скончалась 10 января в возрасте 60 лет.

Евгения тяжело заболела во время работы над фильмом «Время года зима», раскрыла тайну Юлия Снигирь. По словам актрисы, они все подхватили вирус и надеялись, что всё будет проще, но впереди оказалось много трудностей.

«Покойся с миром, дорогая Женя, ты несла слишком много на себе несла», — написала Юлия, добавив в блог фотографию, где она изображена с Устиновой и Добровольской.

Актёр и режиссёр Игорь Золотовицкий тоже выразил соболезнования, вспомним о работе с Евгенией в театре и кино.

«Женя была моей партнёршей в театре и кино, наша жизнь тесно пересекалась. Она играла в спектаклях, где я был режиссёром. Мне безумно жаль, что её не стало. Женя была великолепна в любом возрасте и опыт материнства добавлял ей глубину. Она воспитала четверых детей. Да упокоится её душа в Царствии Небесном», — поделился он с RT.

Елена Цыплакова, актриса и режиссёр, подчеркнула мастерство Евгении в сложных ролях. Она вспомнила, как Добровольская справлялась с психологически тяжёлыми персонажами. Елена сказала, что в её фильме «На тебя уповаю» Евгения сыграла главную роль, что было идеальным выбором.

«Женя стихийно раскрыла в своей героине всё: падение и поднятие, как она начала работать с детьми в детском доме. Фильм получил награды, и Женя сыграла там блестяще. Очень жаль, что её больше нет, она была поразительна», — сказала Цыплакова в интервью «Газете.ру».

Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ, добавил, что Женя была отличной мамой.

«Её жизнь была связана с моей: мы долго работали вместе, она была моей подругой и прекрасной актрисой. Очень больно и грустно без неё. Женька всегда оставалась собой: непростой характер, сложная судьба, но она воспитала четверых детей и была для них замечательной матерью. Сейчас её нет, и это причиняет огромное чувство утраты», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Валерий Баринов назвал её гениальной актрисой и партнёршей. Они много общались на фестивалях и в театре. По словам народного артиста РФ, женственная натура Евгении проявлялась в её таланте.

«Господь даровал ей умение быть женщиной, любящей и на сцене, и в кино. Это огромный талант, не простой дар. У неё много детей, и это большое горе для всех: друзей, театра, зрителей», — отметил Баринов.

«Для меня она всегда оставалась звездой, — сказал режиссёр Владимир Котт. — Говорить о ней в прошедшем времени звучит странно. Она всегда была энергичной, невозможно было не заметить её на площадке. Евгения относилась к работе с большой самоотдачей, всегда стремилась к совершенству. Думая об этом, становится тяжело. Для меня она всё время оставалась молодой».

Заслуженный артист России Сергей Плотников выразил свои соболезнования. Он знал Евгению и вспоминал встречи в доме Миши Ефремова.

«Замечательная актриса и мать, подарившая Мише детей. Очень жаль, что её больше нет. Прекрасная женщина, не могу поверить, что она ушла. Она была молода, красива, востребована и любима», — подчеркнул артист.