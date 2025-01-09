Умер актёр из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов

Умер актёр Анатолий Хропов, известный по сериалам «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Знаки судьбы», «Слепой-3» и другим. О трагической новости сообщает aif.ru со ссылкой на приятеля артиста Игоря Алексеева.

«Печальная новость. В ночь с 5-го на 6 января, от нас ушёл талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов», — сообщил Алексеев.

Хропову было 60 лет, причины смерти не уточняются.