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9 января, 15:30

Умер актёр из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов

Актёр Анатолий Хропов. Обложка © Kinopoisk.ru

Актёр Анатолий Хропов. Обложка © Kinopoisk.ru

Умер актёр Анатолий Хропов, известный по сериалам «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Знаки судьбы», «Слепой-3» и другим. О трагической новости сообщает aif.ru со ссылкой на приятеля артиста Игоря Алексеева.

«Печальная новость. В ночь с 5-го на 6 января, от нас ушёл талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов», — сообщил Алексеев.

Хропову было 60 лет, причины смерти не уточняются.

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Александра Вишнякова
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