Художник-постановщик Вахтанговского театра Круглов умер на работе в свой выходной

Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Владимир Круглов умер прямо в театре имени Вахтангова. Предварительно, у него случился сердечный приступ.

Как рассказали SHOT в театре, сегодня 66-летний Круглов приехал на работу. По дороге в кабинет ему резко стало плохо, мужчина упал без сознания. На место приехали медики, но только констатировали остановку сердца. «Вот так заканчиваются новогодние праздники», — сказал директор театра Кирилл Крок.

Круглов — заслуженный работник культуры России, как художник-постановщик участвовал в выпуске спектаклей «Дневник Анны Франк», «Сказки старого Арбата», «Два часа в Париже с одним антрактом» и др. Также он заведовал бутафорско-декоративным цехом.