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4 января, 16:18

Заслуженный артист России Зотов внезапно умер за два дня до спектакля

Актёр Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет

Александр Зотов. Обложка © teatrgogolya.ru

Александр Зотов. Обложка © teatrgogolya.ru

В пятницу, 3 января, умер заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Александр Зотов. На 5 января был запланирован спектакль с его участием «Други игрищ и забав» по рассказам Василия Шукшина, сообщили на официальном сайте культурного учреждения.

«Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Александра Борисовича», — говорится в заявлении.

Внезапная утрата Зотова стала большой потерей для театра. Но отменять или переносить спектакль «Други игрищ и забав» не стали, его сыграют в память об Александре Борисовиче. Свой творческий путь он начал в 1970 году с Московского молодёжного театра-студии «На Красной Пресне». Артист также стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», где сыграл десятки ролей в спектаклях, которые прославили театр в России и за рубежом. С 2021 года он служил в Театре Гоголя.

Известно, что у 69-летнего Зотова были проблемы с сердцем. Полтора года назад он перенёс операцию. Прощание с артистом состоится 6 января.

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Ранее сообщалось о смерти актёра и экс-директора театра «Арлекин» Станислава Дубкова. Ему было 72 года. Спектакли театра неоднократно удостаивались различных наград под его руководством, а сам артист являлся заслуженным работником культуры РФ и был награждён медалью «За высокие достижения».

Алена Пенчугина
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