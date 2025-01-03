Актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина умерла на 94-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни умерла актриса МХАТа Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина», — указано в сообщении.

Генриэтта Ромодина присоединилась к труппе театра в 1958 году. Коллеги отметили, что она была талантливой, характерной комедийной актрисой с широким репертуаром, а также настоящей любимицей публики. Уход артистки назвали утратой для всего театрального мира. Руководство учреждения выразило глубокие соболезнования близким и друзьям Ромодиной.

За всё время работы во МХАТе имени Горького актриса запомнилась зрителям ролями Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина» и Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой» и Герцогини в «Западне для королевы», а также миссис Кэндер в «Школе злословия» и Дамы в «Зойкиной квартире», уточнили в пресс-службе театра.