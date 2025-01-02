Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 15:49

Умер актёр из комедии «Эйс Вентура» Джон Каподис

Джон Каподис. Обложка © Кадр из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» режиссёр Том Шэдьяк, 1993 / Kinopoisk

Джон Каподис. Обложка © Кадр из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» режиссёр Том Шэдьяк, 1993 / Kinopoisk

На 84 году жизни оборвалась жизнь популярного актёра Джона Каподиса. Его не стало в понедельник, 30 декабря 2024 года, сообщает издание The Hollywood Reporter.

О причинах кончины звезды комедии «Эйс Вентура» и мыльной оперы «Главный госпиталь» ничего неизвестно. О смерти Каподиса сообщили представители похоронного дома в Нью-Джерси. Известно, что у артиста осталась жена Джейн, двое детей, а также четверо внуков.

Каподис родился 25 декабря 1941 года в Чикаго. За свою карьеру он успел сняться в более чем 60 фильмах и сериалах. Одной из самых запоминающихся работ артиста является роль Кармине Черулло в популярном сериале «Главный госпиталь». Также он исполнил запоминающуюся роль полицейского в комедийном фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Кроме того, Каподис был частью таких фильмов, как «Медовый месяц в Вегасе», «Скорость» и «День независимости».

В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка
В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка

Ранее сообщалось о смерти новозеландского бойца ММА Хакарии Уилсона. Он умер в новогоднюю ночь в возрасте 26 лет.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar