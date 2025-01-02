Новозеландский боец ММА умер в новогоднюю ночь в 26 лет

Боец смешанного стиля (ММА) из Новой Зеландии Хакария Уилсон скоропостижно скончался в возрасте 26 лет. Об этом пишет издание Daily Mail. Причины смерти не раскрываются.

Тело Уилсона было обнаружено 1 января в городе Гисборн, куда тот приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. По данным полиции, боец ММА умер не насильственной смертью.

Смерть молодого человека стала шоком не только для его семьи, но и для поклонников, а также всего спортивного сообщества. Уилсон дебютировал в смешанных единоборствах весной 2020 года. В послужном списке бойца семь боёв: четыре победы и три поражения.