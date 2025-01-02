Новозеландский боец ММА умер в новогоднюю ночь в 26 лет
Daily Mail: Боец ММА из Новой Зеландии Хакария Уилсон умер в возрасте 26 лет
Хакария Уилсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hakaraiawilson
Боец смешанного стиля (ММА) из Новой Зеландии Хакария Уилсон скоропостижно скончался в возрасте 26 лет. Об этом пишет издание Daily Mail. Причины смерти не раскрываются.
Тело Уилсона было обнаружено 1 января в городе Гисборн, куда тот приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. По данным полиции, боец ММА умер не насильственной смертью.
Смерть молодого человека стала шоком не только для его семьи, но и для поклонников, а также всего спортивного сообщества. Уилсон дебютировал в смешанных единоборствах весной 2020 года. В послужном списке бойца семь боёв: четыре победы и три поражения.
Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет скончалась знаменитая «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн. Одна из самых известных жертв пластики умерла в номере отеля в Париже, где встречала Новый год с возлюбленным.