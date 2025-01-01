Умерла знаменитая «женщина-кошка» – одна из самых известных жертв пластики

Сегодня не стало светской львицы из Швейцарии Джослин Вильденштейн, которая стала популярна после огромного количества пластических операций на лице. Знаменитая «женщина-кошка» умерла во Франции в возрасте 84 лет.

Джослин прославилась не только тем, что стала жертвой пластической хирургии, но и громким разводом. Светская львица отсудила у миллиардера Алека Вильденштейна 2,5 млрд долларов отступных. В браке пара прожила почти 20 лет.