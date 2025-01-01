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1 января, 19:11

Умерла знаменитая «женщина-кошка» – одна из самых известных жертв пластики

На 84 году жизни умерла «женщина-кошка» Вильденштейн из Швейцарии

Джослин Вильденштейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jocelynewildenstein

Джослин Вильденштейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jocelynewildenstein

Сегодня не стало светской львицы из Швейцарии Джослин Вильденштейн, которая стала популярна после огромного количества пластических операций на лице. Знаменитая «женщина-кошка» умерла во Франции в возрасте 84 лет.

Джослин прославилась не только тем, что стала жертвой пластической хирургии, но и громким разводом. Светская львица отсудила у миллиардера Алека Вильденштейна 2,5 млрд долларов отступных. В браке пара прожила почти 20 лет.

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Вильденштейн не всегда была «женщиной-кошкой». В августе 2024 года она поделилась с подписчиками снимком из 90-ых. На фотографии настоящая красавица держит на руках свою маленькую дочь Диану. Многие считают, что пластические операции попросту испортили внешность Джослин, после чего она действительно стала похожа на кошку.

Алена Пенчугина
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