Умерла знаменитая «женщина-кошка» – одна из самых известных жертв пластики
На 84 году жизни умерла «женщина-кошка» Вильденштейн из Швейцарии
Джослин Вильденштейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jocelynewildenstein
Сегодня не стало светской львицы из Швейцарии Джослин Вильденштейн, которая стала популярна после огромного количества пластических операций на лице. Знаменитая «женщина-кошка» умерла во Франции в возрасте 84 лет.
Джослин прославилась не только тем, что стала жертвой пластической хирургии, но и громким разводом. Светская львица отсудила у миллиардера Алека Вильденштейна 2,5 млрд долларов отступных. В браке пара прожила почти 20 лет.
Вильденштейн не всегда была «женщиной-кошкой». В августе 2024 года она поделилась с подписчиками снимком из 90-ых. На фотографии настоящая красавица держит на руках свою маленькую дочь Диану. Многие считают, что пластические операции попросту испортили внешность Джослин, после чего она действительно стала похожа на кошку.