От Джоли-зомби до Барби-Кена: 8 фриков, кто подсел на пластику и изуродовал себя до неузнаваемости

Пластические хирурги могут изменить внешность человека до неузнаваемости. Иногда эти операции действительно делают человека красивее, если у того по заживлении не сносит крышу и не начинается мания перекроить себя полностью. Тогда хирурги послушно выполняют запросы и превращают клиентов в жуткое подобие кукол, запускающих у нормальных людей эффект «зловещей долины» — это когда неприятно видеть объекты, похожие на человека, но словно ненастоящего. Сегодня мы расскажем о персонажах, ставших уродливыми фриками и живыми копиями кукол Барби и Кена. Приготовьтесь ужасаться.

Джослин Вильденштейн

Джослин Вильденштейн сначала была пилотом и охотником, а потом захотела стать «женщиной-кошкой». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jocelynewildenstein

Вильденштейн родилась в 1940 году в швейцарской Лозанне. Впоследствии Джослин переехала во Францию, где стала пилотом и охотником. На почве совместных увлечений она познакомилась с бизнесменом и арт-дилером Алеком Вильденштейном и вышла за него замуж. Брак был несчастливым: Алек изменял Джослин с моделями, и, узнав об этом, она решилась на первую пластику, которая должна была сделать её немного похожей на львицу.

Спустя годы результаты операций выглядят жутко, хотя сама Джослин утверждает, что, кроме блефаропластики, которую она делала вместе с мужем, операций больше не было. В это невозможно поверить, а наличие других операций подтверждают огромные траты на её банковском счёте: в 1999 году, после развода, Джослин получила два с половиной миллиарда долларов компенсации и пособие в размере 100 тысяч долларов в год, но сейчас является банкротом.

Наннет Хаммонд

Наннет Хаммонд мечтала быть похожей на Барби, а в итоге работает таксистом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nannettehammondloschiavo

Мать шести детей и бывшая модель журнала Playboy, Наннет Хаммонд с детства хотела быть похожей на Барби. Мечта воплотилась в жизнь, когда Наннет познакомилась со своим будущим мужем Дейвом. Тот был успешным бизнесменом и смог оплатить для любимой многочисленные операции по увеличению груди, внедрению ботокса практически везде и прочие процедуры. Но всё хорошее имеет свойство заканчиваться, и брак Наннет, к несчастью, распался.

Сейчас Хаммонд 50 лет, она в разводе и обеспечивает своих детей на скромную зарплату таксиста. Наннет признавалась, что годами не делала маникюр и не колола ботокс и филлеры. Кроме того, на протяжении трёх лет она судилась с бывшим мужем за право воспитывать их сына. Поразительно, как женщина, которая 17 лет провела в качестве живой Барби, быстро адаптировалась к нищей жизни в двухкомнатной квартире.

Родриго (Джессика) Альвес

Родриго Альвес из Сан-Паулу сначала хотел стать Кеном, а потом решил сделать из себя Барби. Фото © YouTube / WTFакт, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jessicaalvesu

Родриго Альвес родился в Сан-Паулу в бразильско-британской семье. Этот человек наиболее известен публике как «живой Кен». Родриго сделал огромное количество операций, чтобы походить на партнёра Барби. Всё началось с удаления молочных желёз: бразилец с рождения болел гинекомастией (заболевание, при котором у мужчин увеличены молочные железы). После первой операции Альвес проявил чудеса смекалки: во-первых, он понял, что путь к пластике теперь открыт, а во-вторых, уехал в Лондон учиться, чтобы иметь доступ к лучшим пластическим хирургам планеты.

После преображения в Кена на теле Родриго было трудно найти хотя бы квадратный сантиметр, где не было бы ботокса или филлеров. Но успеха Кена оказалось мало: спустя несколько лет Альвес захотел стать самой Барби. Родриго поменял имя на Джессику и начал трудный и дорогостоящий процесс своей «перепрошивки».

Валерия Лукьянова

Валерия Лукьянова сделала из себя Барби, а ещё отлично разбирается в эзотерике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeria_lukyanova21

Валерия Лукьянова ­— русская модель, которая, как и многие наши сегодняшние героини, всю жизнь мечтала стать Барби. И девушке это удалось! Её лицо и фигура действительно выглядят так, будто Лукьянова сделана из пластика. Чтобы добиться таких внушительных результатов, Лере пришлось пережить ринопластику, увеличение груди, удаление рёбер, вколоть гиалуронку в губы… Впрочем, сама Валерия все хирургические вмешательства отрицает и утверждает, что её барби-внешность — результат обработки фото в фотошопе.

Помимо поклонения Барби, Валерия также является преданной поклонницей нью-эйджа: она сильно увлекается эзотерикой и владеет искусством телекинеза. Валерия часто выходит в астральный мир, возвращаясь оттуда в своё тело с новыми знаниями.

Джастин Джедлика

Джастин Джедлика — Кен из реальной жизни, который сделал себе более 900 пластических операций. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinjedlica, © YouTube / WTFакт

Джастин ­— поистине произведение искусства в мире пластической хирургии. Его точёные мускулы, кубики на прессе и лицо, которое сразу отправляет наблюдателя в «зловещую долину»… Абсолютно всё в теле парня напоминает не человека, а выросшего в несколько раз и получившего способность говорить и ходить Кена. Для того чтобы добиться такой внешности, Джедлика сделал более 900 операций. Липосакция, операция на плечах и бицепсах, изменение формы черепа, подтяжка лица и бровей… Слава богу, все операции прошли без осложнений и Джастин всё ещё жив!

Беспокойство за жизнь и здоровье Джастина более чем обоснованно. Джедлика делал даже такую редкость, как удаление вен на лбу! Не говоря уже о странном решении вколоть силикон в самые интимные части тела. Будем надеяться, что Джедлика остановится хотя бы на тысяче операций.

Сахар Табар

Сахар Табар благодаря пластике превратилась в зомби-версию Анджелины Джоли. Фото © YouTube / WTFакт

Сахар Табар — псевдоним Фатимы Хишванд, девушки из Ирана. Она с детства была преданной фанаткой Анджелины Джоли и перенесла множество пластических операций, чтобы стать похожей на своего кумира. Впрочем, добиться стопроцентного сходства не получилось: Табар больше похожа на зомби в виде Джоли, нежели на настоящую звезду. Но у Джоли-зомби всё равно появилась армия преданных поклонников в запрещённой соцсети.

Но даже для того, чтобы выглядеть как Лара Крофт в виде зомби, Фатиме пришлось пережить более 50 пластических операций! Это многочисленные ринопластики, операции на губы, липосакция щёк, операции на глаза… Можно только представлять себе, сколько всё это стоило. Впрочем, недавно Сахар Табар столкнулась с серьёзной проблемой: её посадили в иранскую тюрьму на 10 лет. Хишванд обвинили в развращении, поощрении коррупции среди молодых граждан Ирана и несоблюдении иранского дресс-кода. Аккаунт в запрещённой сети тоже был удалён, как раз в день задержания. Как же теперь живёт Джоли-зомби за решёткой?

Пикси Фокс

Пикси Фокс в погоне за осиной талией удалила себе шесть рёбер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pixeefox

Шведка по национальности, Пикси Фокс — ещё одна бесстрашная последовательница культа Барби. В погоне за фигурой типа «песочные часы» Фокс удалила шесть рёбер. Эту операцию отказались делать практически все хирурги, к которым она приходила с таким запросом. В итоге на своё преображение девушка потратила более 200 тысяч долларов, стала гордой обладательницей микроталии обхватом в 40 сантиметров и даже чуть не скончалась во время операции, но, к счастью, выжила и радует поклонников по сей день.

Но не всё так радужно: из-за особенностей операции Пикси нужно каждый день ходить в корсете, снимая его только в душе или на занятиях фитнесом. Иначе её органы просто не смогут удержаться на месте. Барби требует жертв!

Мартина Биг

Мартина Биг не только увеличила себе грудь, но и сменила цвет кожи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / busty.model.martina.big, © YouTube / WTFакт

Эта девушка решила сменить не только размер груди, но и цвет кожи! Во-первых, Мартина мечтала увеличить себе грудь до 19-го размера, на что потребовалось целых 23 операции. Во-вторых, Биг, немка по национальности, внезапно зажглась идеей превращения в темнокожую женщину. Сначала она пользовалась простым солярием, но этого было недостаточно: африканский цвет кожи так и не появился. Пришлось идти на крайние меры, то есть инъекции меланина, гормона, который отвечает за тёмный цвет кожи у людей и чёрный окрас у животных.

Став темнокожей, Мартина прониклась изучением африканской культуры. Она съездила в Кению и приняла там крещение от африканского священника. И даже получила новое имя — Малаика Кубва, что в переводе с суахили означает «большой ангел». В 2020 году Мартина поддержала движение Black Lives Matter, но только его ненасильственную часть.