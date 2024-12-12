Режиссёр Андреасян и продюсер Картозия обменялись исками о защите репутации
В Москве режиссёр Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия устроили «обмен исками», они оба обратились в суд друг против друга. Информация о принятых от них заявлениях есть в картотеке Пресненского суда столицы.
Андреасян первым подал исковое требование ещё 10 декабря. Режиссёр просит защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. С аналогичным иском обратился в суд 12 декабря и Картозия. Дата слушаний пока не известна. Также стороны не стали комментировать, что послужило поводом предстоящих судебных тяжб.
Ранее сообщалось, что Одинцовский городской суд отклонил требование Генпрокуратуры об изъятии около 100 га земли в элитном посёлке Сады Майендорф. Участок площадью 100 га принадлежал санаторию для госслужащих «Барвиха».