Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 16:17

Режиссёр Андреасян и продюсер Картозия обменялись исками о защите репутации

Сарик Андреасян и Николай Картозия. Обложка © Kinopoisk, © Kinopoisk

Сарик Андреасян и Николай Картозия. Обложка © Kinopoisk, © Kinopoisk

В Москве режиссёр Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия устроили «обмен исками», они оба обратились в суд друг против друга. Информация о принятых от них заявлениях есть в картотеке Пресненского суда столицы.

Андреасян первым подал исковое требование ещё 10 декабря. Режиссёр просит защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. С аналогичным иском обратился в суд 12 декабря и Картозия. Дата слушаний пока не известна. Также стороны не стали комментировать, что послужило поводом предстоящих судебных тяжб.

Американец подал иск против компаний Coca-Cola и Pepsi из-за сахарного диабета
Американец подал иск против компаний Coca-Cola и Pepsi из-за сахарного диабета

Ранее сообщалось, что Одинцовский городской суд отклонил требование Генпрокуратуры об изъятии около 100 га земли в элитном посёлке Сады Майендорф. Участок площадью 100 га принадлежал санаторию для госслужащих «Барвиха».

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar