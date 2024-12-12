Режиссёр Андреасян и продюсер Картозия обменялись исками о защите репутации

В Москве режиссёр Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия устроили «обмен исками», они оба обратились в суд друг против друга. Информация о принятых от них заявлениях есть в картотеке Пресненского суда столицы.

Андреасян первым подал исковое требование ещё 10 декабря. Режиссёр просит защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. С аналогичным иском обратился в суд 12 декабря и Картозия. Дата слушаний пока не известна. Также стороны не стали комментировать, что послужило поводом предстоящих судебных тяжб.