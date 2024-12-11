Американец подал иск против компаний Coca-Cola и Pepsi из-за сахарного диабета

Брюс Мартинес, житель США, подал первый в истории иск против крупнейших мировых производителей сладких напитков и продуктов питания, таких как Coca-Cola, Pepsi, Mars и других. Он обвиняет компании в том, что их продукция вызвала у него сахарный диабет II типа и жировую болезнь печени, развившуюся к 16 годам. Об этом указано в сообщении, опубликованном на сайте юридической фирмы Morgan & Morgan.

Американец утверждает, что регулярное употребление газированных напитков и сладких батончиков, которые, по его мнению, могут перейти в зависимость, стало причиной серьёзных заболеваний. Иск был подан против таких компаний как The Coca-Cola Company, Mondelez International и девяти других производителей, производящих продукты глубокой переработки, которые, по утверждению истца, могут вызывать хронические болезни, особенно у детей.

Юристы компании Morgan & Morgan, представляющие истца, отмечают, что продукты глубокой переработки составляют значительную часть рациона школьников в США. Согласно их данным, около 67% питания американских детей состоит из таких продуктов. Они также подчёркивают, что зависимость от этого типа пищи наблюдается у 12% молодёжи и 14% взрослых американцев.

Юрист Майк Морган, партнёр юридической фирмы, заявил, что действия производителей продуктов питания глубокой переработки подрывают здоровье детей и семей, и что, вероятно, эти компании знали о вреде своей продукции в течение нескольких десятилетий. В иске также указываются научные исследования, подтверждающие связь таких продуктов с различными тяжёлыми заболеваниями, включая рак, сердечно-сосудистые болезни и деменцию.

Этот иск может стать прецедентом, который откроет путь для других судебных разбирательств в сфере защиты здоровья потребителей от продуктов с высоким содержанием сахара и жиров.