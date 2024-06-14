The Coca-Cola Company вновь регистрирует товарные знаки в России

Ушедший в 2022 году из России американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company вновь проявляет активность в нашей стране. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующую информацию из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), в апреле текущего года зарубежная компания подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков.