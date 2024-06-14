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14 июня, 04:05

The Coca-Cola Company вновь регистрирует товарные знаки в России

"Ведомости": The Coca-Cola Company вновь регистрирует в России товарные знаки

Ушедший в 2022 году из России американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company вновь проявляет активность в нашей стране. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующую информацию из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), в апреле текущего года зарубежная компания подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков.

По данным издания, речь идёт о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta. Журналисты также подчеркнули, что товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (безалкогольные и алкогольные напитки, газированная вода и другие).

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Напомним, что в июне 2022 года дистрибутор Coca-Cola в России (Coca-Cola HBC AG, Coca-Cola Hellenic) объявил, что больше не будет производить и продавать свои напитки в нашей стране. А в марте следующего года некоторые средства массовой информации писали, что напиток Coca-Cola по-прежнему оставался в списке лидеров по продажам на российском рынке, несмотря на то что бренд ушёл из РФ.

Обложка ©

Pixabay / elainemgs

Алексей Соловьёв
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