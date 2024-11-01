32 тысячи литров палёнки: В Подмосковье накрыли подпольный цех по производству «колы» и «пепси»

32 тысячи литров поддельных напитков Pepsi и Coca-Cola изъяли в Московской области — там накрыли подпольный цех по производству газировки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Свалка возле подпольного цеха по производству газировки в Химках. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконное производство газированных напитков в городе Химки. Складское помещение располагалось посреди свалки. Из цеха забрали 16 тысяч двухлитровых бутылок с контрафактом, а также наклейки с маркировками «Пепси», «Кока-кола» и «Честный знак». Кроме того, на месте нашли оборудования разлива, закупорки и фасовки продукции, а также множество пустых ёмкостей.

Найденная в подпольном цеху этикетка от Pepsi. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Силовики рассматривают целесообразность возбуждения дела в рамках статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Найденная в подпольном цеху бутылка от Coca-Cola. Фото © SHOT ПРОВЕРКА