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1 ноября, 14:07

32 тысячи литров палёнки: В Подмосковье накрыли подпольный цех по производству «колы» и «пепси»

В Подмосковье изъяли 32 тысячи литров поддельных напитков Coca-Cola и Pepsi

32 тысячи литров поддельных напитков Pepsi и Coca-Cola изъяли в Московской области — там накрыли подпольный цех по производству газировки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Свалка возле подпольного цеха по производству газировки в Химках. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконное производство газированных напитков в городе Химки. Складское помещение располагалось посреди свалки. Из цеха забрали 16 тысяч двухлитровых бутылок с контрафактом, а также наклейки с маркировками «Пепси», «Кока-кола» и «Честный знак». Кроме того, на месте нашли оборудования разлива, закупорки и фасовки продукции, а также множество пустых ёмкостей.

Найденная в подпольном цеху этикетка от Pepsi. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Найденная в подпольном цеху этикетка от Pepsi. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Силовики рассматривают целесообразность возбуждения дела в рамках статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Найденная в подпольном цеху бутылка от Coca-Cola. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Найденная в подпольном цеху бутылка от Coca-Cola. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Ранее Life.ru узнал у врача-гастроэнтеролога о страшных последствиях, которые может вызвать палёный армянский коньяк. По словам специалиста, этот напиток часто изготавливают с добавлением невиноградного спирта, который не был обработан надлежащим образом, что создаёт риск негативных последствий, включая слепоту или даже смерть.

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SHOT ПРОВЕРКА

Юрий Лысенко
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