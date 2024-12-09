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9 декабря, 13:27

Суд отклонил иск Генпрокуратуры об изъятии 100 га земли в Барвихе

Одинцовский городской суд отклонил требование Генпрокуратуры об изъятии около 100 га земли в элитном посёлке Сады Майендорф. Участок площадью 100 га принадлежал санаторию для госслужащих «Барвиха».

«Суд постановил в исковых требованиях Генпрокуратуры отказать в полном объёме», — огласила решение судья.

В ходе судебных прений представители надзорного ведомства также заявили, что владельцы земельных участков в посёлке Майендорф завладели ими незаконно. В ответ на это ответчики утверждали, что их право на землю является легитимным, поскольку эти территории давно выбыли из государственного владения.

Как уже сообщал Life.ru, Генпрокуратура требовала вернуть приватизированные в 2001 году земли в Барвихе, заявляя, что они якобы были проданы по заниженной цене, которая составляет 236 раз ниже их рыночной стоимости. Ответчиками по иску, в частности, выступили отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, а также банкир Алексей Богачёв.

Роскошный пентхаус журналиста-иноагента Невзорова* передали государству
Роскошный пентхаус журналиста-иноагента Невзорова* передали государству
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Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Мария Любицкая
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