Роскошный пентхаус журналиста-иноагента Невзорова* передали государству

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка и дома в посёлке Лисий Нос, которые ранее принадлежали супруге журналиста-иноагента Александра Невзоров* Лидии**, а затем были проданы её матери Наталии Колесниковой. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

«Суд применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в сообщении.

Речь идёт о знаменитом пентхаусе за 45,5 миллиона рублей, который представляет собой двухэтажную квартиру площадью 177 квадратных метров.