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5 декабря, 15:02

Роскошный пентхаус журналиста-иноагента Невзорова* передали государству

Суд передал в доход государству дом и участок тёщи Невзорова* в Петербурге

Александр Невзоров* с супругой Лидией**. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lydianevzorova

Александр Невзоров* с супругой Лидией**. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lydianevzorova

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка и дома в посёлке Лисий Нос, которые ранее принадлежали супруге журналиста-иноагента Александра Невзоров* Лидии**, а затем были проданы её матери Наталии Колесниковой. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

«Суд применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в сообщении.

Речь идёт о знаменитом пентхаусе за 45,5 миллиона рублей, который представляет собой двухэтажную квартиру площадью 177 квадратных метров.

Невзоровы** не смогли обжаловать запрет их деятельности в России
Невзоровы** не смогли обжаловать запрет их деятельности в России

Напомним, в прошлом месяце суд в Петербурге арестовал квартиру тёщи журналиста Невзорова*. При этом впоследствии сообщалось, что прокуратура передумала судиться с журналистом за земли в Лисьем Носу.

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признана участником запрещённого в России экстремистского объединения.

Никита Никонов
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