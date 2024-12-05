Роскошный пентхаус журналиста-иноагента Невзорова* передали государству
Суд передал в доход государству дом и участок тёщи Невзорова* в Петербурге
Александр Невзоров* с супругой Лидией**. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lydianevzorova
Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка и дома в посёлке Лисий Нос, которые ранее принадлежали супруге журналиста-иноагента Александра Невзоров* Лидии**, а затем были проданы её матери Наталии Колесниковой. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Северной столицы.
«Суд применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в сообщении.
Речь идёт о знаменитом пентхаусе за 45,5 миллиона рублей, который представляет собой двухэтажную квартиру площадью 177 квадратных метров.
Напомним, в прошлом месяце суд в Петербурге арестовал квартиру тёщи журналиста Невзорова*. При этом впоследствии сообщалось, что прокуратура передумала судиться с журналистом за земли в Лисьем Носу.
* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.
** Признана участником запрещённого в России экстремистского объединения.