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12 ноября, 18:50

Суд в Петербурге арестовал квартиру тёщи журналиста Невзорова*

Журналист Александр Невзоров*. Обложка © Wikipedia.org / Oleg Yunakov

Журналист Александр Невзоров*. Обложка © Wikipedia.org / Oleg Yunakov

Петербургский суд наложил арест на квартиру тёщи журналиста Александра Невзорова*. Об этом заявила глава пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

«Коллеги в Петроградском районном суде приняли к производству иск прокуратуры к Лидии Невзоровой** и Наталии Колесниковой. Предметом спора является вышеуказанная квартира, как следует из иска, отчуждённая иноагентом Невзоровой** своей матери Колесниковой по договору купли-продажи», — говорится в её посте.

Прокуратура намерена добиться признания сделки купли-продажи мнимой и возвратить квартиру Невзоровой**. После этого недвижимость хотят вернуть в доход государства. Обеспечительные меры — арест — вступилив силу сегодня, пояснила Лебедева.

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Напомним, в начале июля Невзоров* и его жена Лидия** были признаны экстремистским объединением, а их деятельность запретили в РФ. После этого их немалое имущество было обращено в пользу государства: три участка земли, здание на одном из них, дом, машина и четверть от уставного капитала ООО «Питер-технопроект — Новые ресурсы».

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.

Юрий Лысенко
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