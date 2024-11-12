Суд в Петербурге арестовал квартиру тёщи журналиста Невзорова*

Петербургский суд наложил арест на квартиру тёщи журналиста Александра Невзорова*. Об этом заявила глава пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

«Коллеги в Петроградском районном суде приняли к производству иск прокуратуры к Лидии Невзоровой** и Наталии Колесниковой. Предметом спора является вышеуказанная квартира, как следует из иска, отчуждённая иноагентом Невзоровой** своей матери Колесниковой по договору купли-продажи», — говорится в её посте.

Прокуратура намерена добиться признания сделки купли-продажи мнимой и возвратить квартиру Невзоровой**. После этого недвижимость хотят вернуть в доход государства. Обеспечительные меры — арест — вступилив силу сегодня, пояснила Лебедева.

Напомним, в начале июля Невзоров* и его жена Лидия** были признаны экстремистским объединением, а их деятельность запретили в РФ. После этого их немалое имущество было обращено в пользу государства: три участка земли, здание на одном из них, дом, машина и четверть от уставного капитала ООО «Питер-технопроект — Новые ресурсы».