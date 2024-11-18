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18 ноября, 13:44

Прокуратура передумала судиться с Невзоровым* за земли в Лисьем Носу

Суд Петербурга прекратил производство по трём искам прокуратуры к Невзорову*

В Санкт-Петербурге суд прекратил производство по трём искам прокуратуры к беглому журналисту Александру Невзорову*. Причиной называется отказ истца от судебных требований. Об этом говорится в телеграм-канале инстанции.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по трём исковым заявлениям прокуратуры к Александру Невзорову*. Два иска были об истребовании имущества из чужого незаконного владения и признании права собственности. Один иск о признании права собственности отсутствующим», — сказано в тексте.

Ещё в мае прошлого года прокуратура потребовала изъять у Невзорова* два участка в посёлке Лисий Нос и вернуть их в собственность Санкт-Петербурга. Как утверждалось, земля была приобретена иноагентом незаконно. Почему сейчас прокуратура отказалась от иска по данной недвижимости, неизвестно.

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Напомним, в начале июля Невзоров* и его жена Лидия** были признаны экстремистским объединением, а их деятельность запретили в РФ. После этого их имущество перешло государству. Теперь в пользовании РФ три участка земли, здание на одном из них, дом, машина и четверть от уставного капитала ООО «Питер-технопроект — Новые ресурсы». Также петербургский суд наложил арест на квартиру тёщи журналиста. Невзоров* и его жена не смогли обжаловать запрет их деятельности в России.

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признана участником запрещённого в России экстремистского объединения.

Обложка ©

ТАСС / Семён Лиходеев

Татьяна Миссуми
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