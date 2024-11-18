Прокуратура передумала судиться с Невзоровым* за земли в Лисьем Носу

В Санкт-Петербурге суд прекратил производство по трём искам прокуратуры к беглому журналисту Александру Невзорову*. Причиной называется отказ истца от судебных требований. Об этом говорится в телеграм-канале инстанции.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по трём исковым заявлениям прокуратуры к Александру Невзорову*. Два иска были об истребовании имущества из чужого незаконного владения и признании права собственности. Один иск о признании права собственности отсутствующим», — сказано в тексте.

Ещё в мае прошлого года прокуратура потребовала изъять у Невзорова* два участка в посёлке Лисий Нос и вернуть их в собственность Санкт-Петербурга. Как утверждалось, земля была приобретена иноагентом незаконно. Почему сейчас прокуратура отказалась от иска по данной недвижимости, неизвестно.