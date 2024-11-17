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17 ноября, 13:32

«Алла как сестра Кристины»: Галкин* показал фото с помолодевшей Пугачёвой, детьми и Орбакайте

Галкин* показал новый семейный портрет с Пугачёвой, детьми и Орбакайте

Юморист Максим Галкин* опубликовал в соцсетях свежее семейное фото. На снимке он позирует рядом с женой Аллой Пугачёвой, их двумя детьми Гарри и Лизой и старшей дочерью певицы — Кристиной Орбакайте.

Родственники смогли встретиться в Соединённых Штатах, где Галкин* сейчас выступает с концертами. Поклонники заметили, что Кристина Орбакайте стала сильно похожа на свою мать. Также отметили, что Примадонна выглядит значительно моложе, а дети звёздной пары, Гарри и Лиза, заметно подросли.

Галкин* опубликовал свежий семейный снимок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Галкин* опубликовал свежий семейный снимок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

«Алла Борисовна молодеет с каждым годом», — написал один из фолловеров в комментариях.

«Алла выглядит шикарно, как младшая сестра Кристины! Дети прелестные!», — отметил другой.

«Как же время быстро летит! Гарри и Лизонька совсем уже взрослые», — добавил ещё один.

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Ранее Пугачёвой предрекли кучу проблем из-за желания вывезти ценности из России. В частности, звезде придётся получить оценочное и искусствоведческое заключения, а это небыстрые процедуры.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Наталья Демьянова
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