Юморист Максим Галкин* опубликовал в соцсетях свежее семейное фото. На снимке он позирует рядом с женой Аллой Пугачёвой, их двумя детьми Гарри и Лизой и старшей дочерью певицы — Кристиной Орбакайте.

Родственники смогли встретиться в Соединённых Штатах, где Галкин* сейчас выступает с концертами. Поклонники заметили, что Кристина Орбакайте стала сильно похожа на свою мать. Также отметили, что Примадонна выглядит значительно моложе, а дети звёздной пары, Гарри и Лиза, заметно подросли.

Галкин* опубликовал свежий семейный снимок. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

«Алла Борисовна молодеет с каждым годом», — написал один из фолловеров в комментариях.

«Алла выглядит шикарно, как младшая сестра Кристины! Дети прелестные!», — отметил другой.

«Как же время быстро летит! Гарри и Лизонька совсем уже взрослые», — добавил ещё один.

Ранее Пугачёвой предрекли кучу проблем из-за желания вывезти ценности из России. В частности, звезде придётся получить оценочное и искусствоведческое заключения, а это небыстрые процедуры.