«Трагедия на лице»: Милонов сравнил Пугачёву с «крабовой туманностью» и предложил её пожалеть

Сбежавшая из России певица Алла Пугачёва похожа на растерявшегося человека, который утратил свою Родину. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, который считает, что примадонну, вынужденную в своём почтенном возрасте жить в чужих краях, стоит пожалеть.

Парламентарий подчеркнул, что не согласен с призывами ряда своих коллег убрать из радиоэфиров хиты Пугачёвой в качестве наказания за недобрые слова, которые она позволила себе в адрес россиян. Милонов считает, что прежнее музыкальное творчество примадонны и её заявления после начала специальной военной операции не стоит объединять.