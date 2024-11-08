«Трагедия на лице»: Милонов сравнил Пугачёву с «крабовой туманностью» и предложил её пожалеть
Депутат Милонов: Пугачёва похожа на растерявшегося человека, утратившего Родину
Сбежавшая из России певица Алла Пугачёва похожа на растерявшегося человека, который утратил свою Родину. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, который считает, что примадонну, вынужденную в своём почтенном возрасте жить в чужих краях, стоит пожалеть.
«Пугачёва, допустим, уже в возрасте. Видно, что человек полностью растерявшийся. У неё трагедия на лице читается. Она была «витринной звездой» в СССР и позже. А сейчас без родины осталась», — высказался он в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что не согласен с призывами ряда своих коллег убрать из радиоэфиров хиты Пугачёвой в качестве наказания за недобрые слова, которые она позволила себе в адрес россиян. Милонов считает, что прежнее музыкальное творчество примадонны и её заявления после начала специальной военной операции не стоит объединять.
«Авторы писали для Пугачёвой песни, она исполняла. Какие-то неплохо, какие-то мне не нравятся. Но не коробят, пусть будут... Для меня Алла Борисовна не является каким-то уж суперсобытием. Она как крабовидная туманность. Может вам не нравиться, но присутствует на звёздном небе», — заявил Милонов, добавив, что никакого вреда от песен Пугачёвой нет.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как помощники Аллы Пугачёвой предприняли попытку вывезти из РФ предметы антиквариата, стоимость которых оценивается в миллионы долларов. Им ожидаемо дали от ворот поворот на таможне. Искусствовед прокомментировала эту попытку, объяснив, что она изначальна была обречена на фиаско: для вывоза столь ценных веще из страны требуется разрешение Минкульта, а если его нет, они остаются в России.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alla_orfey