Пугачёву уличили в контрабанде за вывоз антиквариата на миллионы долларов из замка в Грязи

План Аллы Пугачёвой по вывозу коллекции антиквариата на миллионы долларов за границу изначально был обречён. Как пояснила искусствовед и арт-консультант Жанна Полански, если предмет признан культурной ценностью, то его не выпустят из страны либо совсем, либо только с разрешением Министерства культуры.

«Если такого документа нет — это контрабанда однозначно», — отметила Полански в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, это не редкость, когда звёзды российской эстрады собирают предметы старины. Примадонна также не стала исключением, однако точный состав её сокровищ доподлинно неизвестен.

«Им [Пугачёвой и её мужу] продавали старинные произведения искусств. Но покупали они их не с точки зрения какой-то коллекционной ценности, а для украшения интерьера. Такая мода», — пояснила искусствовед.