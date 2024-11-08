Пугачёву уличили в контрабанде за вывоз антиквариата на миллионы долларов из замка в Грязи
Эксперт Полански: Без разрешения Минкульта Пугачёва не вывезет антиквариат из РФ
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_ofrey
План Аллы Пугачёвой по вывозу коллекции антиквариата на миллионы долларов за границу изначально был обречён. Как пояснила искусствовед и арт-консультант Жанна Полански, если предмет признан культурной ценностью, то его не выпустят из страны либо совсем, либо только с разрешением Министерства культуры.
«Если такого документа нет — это контрабанда однозначно», — отметила Полански в беседе с «Царьградом».
По словам эксперта, это не редкость, когда звёзды российской эстрады собирают предметы старины. Примадонна также не стала исключением, однако точный состав её сокровищ доподлинно неизвестен.
«Им [Пугачёвой и её мужу] продавали старинные произведения искусств. Но покупали они их не с точки зрения какой-то коллекционной ценности, а для украшения интерьера. Такая мода», — пояснила искусствовед.
Напомним, ранее помощники Аллы Пугачёвой попытались вывезти из России антиквариат на миллионы долларов. Однако на таможне коробки с картинами, книгами и прочим развернули. Скорее всего, певица отобрала ценности на вывоз как раз во время своего последнего приезда в РФ. Как позже выяснилось, картины из замка певицы оказались подделкой. Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru рассказал, что оригиналы хранятся в совершенно других местах.