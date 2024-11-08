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8 ноября, 08:53

Пугачёву уличили в контрабанде за вывоз антиквариата на миллионы долларов из замка в Грязи

Эксперт Полански: Без разрешения Минкульта Пугачёва не вывезет антиквариат из РФ

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_ofrey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_ofrey

План Аллы Пугачёвой по вывозу коллекции антиквариата на миллионы долларов за границу изначально был обречён. Как пояснила искусствовед и арт-консультант Жанна Полански, если предмет признан культурной ценностью, то его не выпустят из страны либо совсем, либо только с разрешением Министерства культуры.

«Если такого документа нет — это контрабанда однозначно», — отметила Полански в беседе с «Царьградом».

Пугачёвой предрекли кучу проблем из-за желания вывезти ценности из России
Пугачёвой предрекли кучу проблем из-за желания вывезти ценности из России

По словам эксперта, это не редкость, когда звёзды российской эстрады собирают предметы старины. Примадонна также не стала исключением, однако точный состав её сокровищ доподлинно неизвестен.

«Им [Пугачёвой и её мужу] продавали старинные произведения искусств. Но покупали они их не с точки зрения какой-то коллекционной ценности, а для украшения интерьера. Такая мода», — пояснила искусствовед.

Напомним, ранее помощники Аллы Пугачёвой попытались вывезти из России антиквариат на миллионы долларов. Однако на таможне коробки с картинами, книгами и прочим развернули. Скорее всего, певица отобрала ценности на вывоз как раз во время своего последнего приезда в РФ. Как позже выяснилось, картины из замка певицы оказались подделкой. Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru рассказал, что оригиналы хранятся в совершенно других местах.

Алёна Зиновьева
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