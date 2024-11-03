Пугачёвой предрекли кучу проблем из-за желания вывезти ценности из России
Галерист Зайцев: Пугачёва должна получить разрешение для вывоза картин из России
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Алла Пугачёва не сможет просто так вывезти из России картины и антиквариат, который хранится в её замке, уверен галерист-аукционист Алексей Зайцев. Он предрёк певице кучу проблем, связанных со сбором необходимых документов.
В частности, звезде придётся получить оценочное и искусствоведческое заключения, а это небыстрые процедуры. По словам эксперта, в документах должно быть указано, имеют ли её картины ценность для России — и тогда их нельзя будет вывести — или всё-таки их можно переправить через границу.
«Я только знаю, что Алла Борисовна регулярно посещала антикварные ярмарки, российские антикварные салоны. Что она там покупала, и покупала ли, не могу судить», — отметил собеседник «Царьграда».
Он также подчеркнул, что не имеет чёткого представления о коллекции Пугачёвой. Тем не менее, эксперт добавил, что некоторые галеристы в своё время дарили артистке картины в знак уважения.
Напомним, ранее Алла Пугачёва начала вывозить из России антиквариат на миллионы долларов. Однако картины из замка певицы оказались подделкой. Ситуацию для Life.ru прокомментировал звёздный адвокат Александр Добровинский.