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3 ноября, 10:09

Пугачёвой предрекли кучу проблем из-за желания вывезти ценности из России

Галерист Зайцев: Пугачёва должна получить разрешение для вывоза картин из России

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва не сможет просто так вывезти из России картины и антиквариат, который хранится в её замке, уверен галерист-аукционист Алексей Зайцев. Он предрёк певице кучу проблем, связанных со сбором необходимых документов.

В частности, звезде придётся получить оценочное и искусствоведческое заключения, а это небыстрые процедуры. По словам эксперта, в документах должно быть указано, имеют ли её картины ценность для России — и тогда их нельзя будет вывести — или всё-таки их можно переправить через границу.

«Я только знаю, что Алла Борисовна регулярно посещала антикварные ярмарки, российские антикварные салоны. Что она там покупала, и покупала ли, не могу судить», — отметил собеседник «Царьграда».

Он также подчеркнул, что не имеет чёткого представления о коллекции Пугачёвой. Тем не менее, эксперт добавил, что некоторые галеристы в своё время дарили артистке картины в знак уважения.

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Напомним, ранее Алла Пугачёва начала вывозить из России антиквариат на миллионы долларов. Однако картины из замка певицы оказались подделкой. Ситуацию для Life.ru прокомментировал звёздный адвокат Александр Добровинский.

Борис Эльфанд
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