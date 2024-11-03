Пугачёвой предрекли кучу проблем из-за желания вывезти ценности из России

Алла Пугачёва не сможет просто так вывезти из России картины и антиквариат, который хранится в её замке, уверен галерист-аукционист Алексей Зайцев. Он предрёк певице кучу проблем, связанных со сбором необходимых документов.

В частности, звезде придётся получить оценочное и искусствоведческое заключения, а это небыстрые процедуры. По словам эксперта, в документах должно быть указано, имеют ли её картины ценность для России — и тогда их нельзя будет вывести — или всё-таки их можно переправить через границу.

«Я только знаю, что Алла Борисовна регулярно посещала антикварные ярмарки, российские антикварные салоны. Что она там покупала, и покупала ли, не могу судить», — отметил собеседник «Царьграда».