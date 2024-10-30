«Смелее, ребята!»: Пугачёва вышла на связь и попыталась пристыдить сплетников

Алла Пугачёва, покинувшая Россию, выложила новое селфи в социальные сети и попыталась пристыдить общественность. Артистка, видимо, считает, что народ получает удовольствие от выдумывания сплетен про неё.

«О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте ещё. Смелее, ребята! Нам нравится», — подписала Пугачёва новое фото.