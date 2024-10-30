«Смелее, ребята!»: Пугачёва вышла на связь и попыталась пристыдить сплетников
Пугачёва попыталась пристыдить общественность за слухи о ней
Новое фото Аллы Пугачёвой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Алла Пугачёва, покинувшая Россию, выложила новое селфи в социальные сети и попыталась пристыдить общественность. Артистка, видимо, считает, что народ получает удовольствие от выдумывания сплетен про неё.
«О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте ещё. Смелее, ребята! Нам нравится», — подписала Пугачёва новое фото.
Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачёва способна сама решить, где ей проводить свою пенсию. Пригожин также отметил, что артистка не делала никаких громких заявлений, находясь за границей.