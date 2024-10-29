«Жестокий манипулятор и абьюзер»: Раскрыты страхи Пугачёвой перед Галкиным*

Певица Алла Пугачёва боится своего мужа Максима Галкина*, рассказала певица и бизнес-леди Алёна Кравец. Она утверждает, что в отношениях звёздных супругов далеко не всё так гладко, как они транслируют в соцсетях. Кроме того, Кравец отметила, что бизнесмены с Рублёвки, которые раньше частенько приглашали Пугачёву и Галкина* в гости, теперь объявили им бойкот. Это связано с их отъездом за границу после начала спецоперации (СВО).

«Галкин* жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин — абьюзер. К тому же страхи Пугачёвой относительно мужа подпитываются ещё и тем, что она живёт сейчас за его счёт, ибо сама получает тысяч 60 пенсии», — сказала Кравец в беседе с aif.ru.

Вместе с тем Пугачёва боится в 75 лет остаться одной в чужой стране, убеждена светская львица.

А ранее Галкин* признался, что скрывает своё израильское гражданство и путешествует с паспортом Кипра. По словам юмориста, ему был запрещён въезд в 16 стран, при этом он не уточнил, о каких именно идёт речь.