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29 октября, 15:53

«Жестокий манипулятор и абьюзер»: Раскрыты страхи Пугачёвой перед Галкиным*

Певица Кравец: Пугачёва боится абьюзера Галкина*

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Певица Алла Пугачёва боится своего мужа Максима Галкина*, рассказала певица и бизнес-леди Алёна Кравец. Она утверждает, что в отношениях звёздных супругов далеко не всё так гладко, как они транслируют в соцсетях. Кроме того, Кравец отметила, что бизнесмены с Рублёвки, которые раньше частенько приглашали Пугачёву и Галкина* в гости, теперь объявили им бойкот. Это связано с их отъездом за границу после начала спецоперации (СВО).

«Галкин* жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин — абьюзер. К тому же страхи Пугачёвой относительно мужа подпитываются ещё и тем, что она живёт сейчас за его счёт, ибо сама получает тысяч 60 пенсии», — сказала Кравец в беседе с aif.ru.

Вместе с тем Пугачёва боится в 75 лет остаться одной в чужой стране, убеждена светская львица.

А ранее Галкин* признался, что скрывает своё израильское гражданство и путешествует с паспортом Кипра. По словам юмориста, ему был запрещён въезд в 16 стран, при этом он не уточнил, о каких именно идёт речь.

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* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов

Наталья Демьянова
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