Невзоровы** не смогли обжаловать запрет их деятельности в России

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на решение о запрете деятельности журналиста-иноагента Александра Невзорова* и его жены Лидии Невзоровой** в России, признав их членами экстремистской организации с конфискацией имущества в пользу России.

Напомним, в начале июля Невзоров* и его жена Лидия** были признаны экстремистским объединением, а их деятельность запретили в РФ. После этого их богатства перешли государству. Теперь в пользовании РФ три участка земли, здание на одном из них, дом, машина и четверть от уставного капитала ООО «Питер-технопроект — Новые ресурсы». Кроме того, накануне стало известно, что петербургский суд наложил арест на квартиру тёщи журналиста.