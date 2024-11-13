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13 ноября, 11:52

Невзоровы** не смогли обжаловать запрет их деятельности в России

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на решение о запрете деятельности журналиста-иноагента Александра Невзорова* и его жены Лидии Невзоровой** в России, признав их членами экстремистской организации с конфискацией имущества в пользу России.

«Судебная коллегия определила решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 2 июля 2024 года по административному делу оставить без изменений, апелляционную жалобу Невзорова* — без удовлетворения», — сказала судья, передаёт ТАСС.

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Напомним, в начале июля Невзоров* и его жена Лидия** были признаны экстремистским объединением, а их деятельность запретили в РФ. После этого их богатства перешли государству. Теперь в пользовании РФ три участка земли, здание на одном из них, дом, машина и четверть от уставного капитала ООО «Питер-технопроект — Новые ресурсы». Кроме того, накануне стало известно, что петербургский суд наложил арест на квартиру тёщи журналиста.

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признаны участниками запрещённого в России экстремистского объединения.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lydianevzorova

Александра Мышляева
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