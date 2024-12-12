Американская модель Vogue ослепла после несчастного случая с сумкой Dior

Американская модель Женевьева Брюстер из Аспена осталась полностью слепой на один глаз после трагического инцидента с сумкой подруги. Об этом сообщает The Sun.

Во время вечеринки в мае 2021 года её подруга случайно задела лицо Дженевив металлическим ремешком дизайнерской сумки Dior. После удара Дженевив заметила странные «вспышки света» и «плавающие пятна» перед глазами, но отмахивалась от симптомов, считая их следствием усталости или стресса. Несколько месяцев она откладывала визит к врачу, так как у неё не было медицинской страховки. Только в декабре 2021 года, когда зрение на левом глазу полностью пропало, девушка обратилась за помощью.

Диагноз оказался шокирующим: отслоение три четверти сетчатки. За последующие три года Дженевив перенесла девять операций, включая сложные процедуры по установке пластикового «пояска» для удержания сетчатки и лазерное удаление рубцовой ткани. Однако, несмотря на усилия врачей, в сентябре 2024 года сетчатка полностью отслоилась, что привело к полной потере зрения на левом глазу.

Девушка признаётся, что отсутствие своевременной диагностики стало её главным упущением. «Я знала, что что-то не так, но убеждала себя, что это мелочь. Теперь я каждое утро просыпаюсь с чувством вины», — делится она.

Сложный процесс лечения также отразился на эмоциональном состоянии модели. Дженевив избегала встреч с друзьями и перестала выходить на публику. Потеря любимых занятий, таких как катание на лыжах, оказалась особенно болезненной.

Но сейчас, несмотря на трудности, девушка старается находить радость в новых увлечениях и призывает других не игнорировать своё здоровье. Её история получила широкую огласку благодаря ролику в TikTok, который собрал более 144 тысяч просмотров.

«Прислушивайтесь к своему телу и не бойтесь обращаться к врачам. Вы – ваш главный адвокат», — подытоживает Дженевив, добавляя, что теперь особенно бережно относится ко второму глазу, опасаясь потерять и его.

Эта история служит важным напоминанием о том, как даже незначительные травмы могут иметь серьёзные последствия, если не обращаться за медицинской помощью вовремя.