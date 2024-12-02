Валя Карнавал показала жуткие травмы после участия в «Ледниковом периоде»

Российская блогерша и певица Валя Карнавал, известная своим участием в шоу «Ледниковый период», поделилась с подписчиками последствиями тренировок на льду. 23-летняя Валентина Карнаухова, выступающая в паре с олимпийским призёром Никитой Кацалаповым, опубликовала в своём телеграм-канале фотографию, на которой видны синяки и царапины.

Ноги Вали Карнавал. Фото © Telegram / karnava1l

Участие в ледовом шоу оказалось для Вали настоящим испытанием. Она признаётся, что тренировки требуют невероятных усилий и постоянной работы над собой. «Мозоли на мизинцах до костей, синяки по всему телу, чувствуешь, как трутся колени, когда их сгибаешь. Ты просыпаешься и не можешь встать с кровати, тренировки по 6 часов. Не успеваю даже поесть», — говорит Карнавал. Несмотря на физические трудности, девушка продолжает упорно тренироваться, стремясь улучшить свою технику и произвести впечатление на жюри, которое пока оценивает её выступления сдержанно.

Изначально Валя должна была участвовать в проекте ещё два года назад, но из-за других обязательств её участие было отложено. В этом году она все же решила принять вызов, вдохновлённая поддержкой и предложением от Ильи Авербуха, который уверил её в успехе. Однако, как признаётся сама Валя, реальность оказалась гораздо сложнее, чем она ожидала. «Я только сейчас понимаю, насколько это адский труд», — делится она своими впечатлениями.

Несмотря на все сложности, Валя Карнавал не теряет оптимизма и продолжает удивлять поклонников своим упорством и прогрессом. Её пример служит вдохновением для многих, показывая, что даже в самых сложных условиях можно стремиться к новым вершинам.