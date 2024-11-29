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29 ноября, 10:55

Роман Костомаров восхитился трудолюбием Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период»

Участие Ольги Бузовой в проекте «Ледниковый период» стало ещё одним доказательством множества её талантов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86, romankostomarovkrs

Участие Ольги Бузовой в проекте «Ледниковый период» стало ещё одним доказательством множества её талантов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86, romankostomarovkrs

Известная российская певица Ольга Бузова, покорившая сердца миллионов, продемонстрировала свои незаурядные способности и на ледовой арене. Участвуя в шоу «Ледниковый период» в 2020 году в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, она поразила не только зрителей, но и своих звёздных коллег.

В недавнем интервью Алле Духовой фигурист Роман Костомаров поделился своими впечатлениями о работе с Ольгой Бузовой. Он признался, что был просто поражён её трудолюбием и целеустремлённостью. «Я обалдел от её работоспособности. Там уже фигуристы изнемогают, а она просто не уходит со льда, и всё», — поделился Костомаров. По его словам, Бузова проводила на льду по 6–7 часов в день, несмотря на усталость и даже травмы.

Стоит отметить, что Бузова не скрывала от своих поклонников ни свои достижения, ни свои неудачи. В социальных сетях она регулярно делилась видеозаписями тренировок, показывала синяки и ссадины, полученные во время занятий. Такая открытость ещё больше привлекла к ней внимание публики и вызвала уважение коллег по шоу-бизнесу.

Напомним, что Ольга Бузова начала свою карьеру в передаче «Дом-2» в 2004 году. После ухода с проекта она успешно реализовалась в качестве певицы, актрисы и телеведущей. Её песни регулярно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах, а клипы собирают миллионы просмотров на YouTube.

Участие в шоу «Ледниковый период» стало ещё одним подтверждением многогранных талантов Ольги Бузовой. Она доказала, что способна не только петь и танцевать, но и успешно осваивать новые для себя виды спорта.

Ольга Бузова поделилась редкими архивными фотографиями со своим отцом
Ольга Бузова поделилась редкими архивными фотографиями со своим отцом

Ранее известной юмористке Виктории Складчиковой, звезде шоу Stand Up, спортсмен Анатолий Сульянов, соведущий Бузовой на шоу «Токсики», предложил сразиться с Ольгой за 40 миллионов рублей.

Александра Журавская
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