Роман Костомаров восхитился трудолюбием Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период»

Известная российская певица Ольга Бузова, покорившая сердца миллионов, продемонстрировала свои незаурядные способности и на ледовой арене. Участвуя в шоу «Ледниковый период» в 2020 году в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, она поразила не только зрителей, но и своих звёздных коллег.

В недавнем интервью Алле Духовой фигурист Роман Костомаров поделился своими впечатлениями о работе с Ольгой Бузовой. Он признался, что был просто поражён её трудолюбием и целеустремлённостью. «Я обалдел от её работоспособности. Там уже фигуристы изнемогают, а она просто не уходит со льда, и всё», — поделился Костомаров. По его словам, Бузова проводила на льду по 6–7 часов в день, несмотря на усталость и даже травмы.

Стоит отметить, что Бузова не скрывала от своих поклонников ни свои достижения, ни свои неудачи. В социальных сетях она регулярно делилась видеозаписями тренировок, показывала синяки и ссадины, полученные во время занятий. Такая открытость ещё больше привлекла к ней внимание публики и вызвала уважение коллег по шоу-бизнесу.

Напомним, что Ольга Бузова начала свою карьеру в передаче «Дом-2» в 2004 году. После ухода с проекта она успешно реализовалась в качестве певицы, актрисы и телеведущей. Её песни регулярно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах, а клипы собирают миллионы просмотров на YouTube.

Участие в шоу «Ледниковый период» стало ещё одним подтверждением многогранных талантов Ольги Бузовой. Она доказала, что способна не только петь и танцевать, но и успешно осваивать новые для себя виды спорта.