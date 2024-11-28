Виктории Складчиковой предложили 40 миллионов рублей за драку с Ольгой Бузовой

Виктории Складчиковой, известной юмористке и звезде шоу Stand Up, предложили сразиться в схватке с Ольгой Бузовой. Спортсмен Анатолий Сульянов, выступавший в роли её соведущего на шоу «Токсики», предложил Складчиковой 40 миллионов рублей за бой с популярной телеведущей. Но, несмотря на внушительный гонорар, Виктория дала понять, что не готова принять вызов.

Складчикова, которая известна своими острыми шутками и оригинальной подачей, отшутилась в ответ на предложение, предположив, что и сама Бузова вряд ли согласится на такую авантюру. «Ну, мне кажется, что Бузова сама не согласится», — отметила юмористка.

Виктория стала популярной благодаря участию в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ, где её заметил и пригласил в свою команду известный стендап-комик Руслан Белый. С тех пор она активно участвует в различных телевизионных и радиопроектах, а также даёт сольные концерты по всей России.

Ольга Бузова, в свою очередь, начала свою карьеру на проекте «Дом-2», а позже успешно занялась музыкальной деятельностью. Её синглы, такие как «Мало половин» и «Под звуки поцелуев», стали хитами, а сама Ольга — одной из самых востребованных артисток в стране.

«Токсики» — это новое комедийное шоу, в котором есть место для колкостей и остроумных замечаний, живого обсуждения и спонтанности. Главный ведущий — стендап-комик Илья Соболев. Вместе с другими комиками он обсуждает звёзд.