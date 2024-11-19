Тарасова довела Валю Карнавал до слез на «Ледниковом периоде»

В новом выпуске шоу «Ледниковый период» известная блогер и певица Валя Карнавал выступила в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. Их номер, вдохновленный сериалом «Уэнздей», вызвал резкую критику со стороны жюри, в частности, заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, сообщает Sport24.

Тарасова отметила, что в выступлении не было ни любви, ни разговора, и оно не произвело на нее впечатления. «Кроме спотыканий, они ничего этим номером не сказали», — заявила тренер. По ее словам, если бы она судила только Кацалапова, то поставила бы на 10 баллов больше, однако ошибки Вали испортили общий результат.

Резкие слова Тарасовой не оставили Валю равнодушной — она расплакалась прямо на площадке. Несмотря на это, Карнавал признала свои ошибки и отметила, что старалась до последнего.

Другие члены жюри, такие как олимпийский чемпион Роман Костомаров, также отметили, что ошибки ломают впечатление от номера.

Карнавал и ранее сталкивалась с критикой на проекте, и это не первый раз, когда ее выступление заканчивается слезами. В предыдущих выпусках она также обещала работать над собой, чтобы улучшить свои результаты. Однако, учитывая сложившиеся отношения с жюри, зрители сомневаются в ее выходе в финал.

Тем не менее, Валя продолжает тренировки, проводя до шести часов на льду, чтобы улучшить свои навыки. Она надеется, что сможет преодолеть трудности и показать более достойные результаты в будущем.