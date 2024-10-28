Валя Карнавал получила от тайного обожателя цветочный презент весом в полтора центнера
Блогер Валя Карнавал получила от незнакомца в подарок медведя из роз
Валя Карнавал. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karna.val
Блогер Валя Карнавал получила внезапный подарок от поклонника, пожелавшего сохранить анонимность. Девушка опубликовала видео у себя в телеграм-канале.
Медведь Вали Карнавал. Видео © Telegram / Валя Карнавал
22-летняя Валя Карнавал рассказала, что цветочный медведь в её доме появился сам по себе. Ей позвонил курьер и оповестил, что в скором времени к ней доставят букет из роз, который оказался весом в 150 килограммов.
«Не знаю, кто эти счастливчики, которые будут выносить из моей квартиры, извлекать будут вот это. Но это очень красиво, честно», — сказала она без особого энтузиазма.
Ранее певец SHAMAN заявился в цветочный магазин в образе князя Владимира, чтобы прикупить букетик своей новой пассии. Певец старался не выходить из образа, но, кажется, что продавщица всё равно поняла, кто перед ней стоит.