Валя Карнавал получила от тайного обожателя цветочный презент весом в полтора центнера

Блогер Валя Карнавал получила внезапный подарок от поклонника, пожелавшего сохранить анонимность. Девушка опубликовала видео у себя в телеграм-канале.

Медведь Вали Карнавал. Видео © Telegram / Валя Карнавал

22-летняя Валя Карнавал рассказала, что цветочный медведь в её доме появился сам по себе. Ей позвонил курьер и оповестил, что в скором времени к ней доставят букет из роз, который оказался весом в 150 килограммов.