«Получил нагоняй»: SHAMAN заявился за цветами в образе князя Владимира ради новой пассии
SHAMAN купил букет цветов для любимой в образе князя Владимира
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) успевает радовать новую пассию подарками даже в перерывах между репетициям этно-оперы «Князь Владимир» и гастрольным туром «ПОБЕДА». За считанные минуты до выступления во Владимире артист заехал в цветочный магазин и купил шикарный букет для возлюбленной прямо в образе великого князя киевского.
«Дома не был тысячу лет, нагоняй получил от любимой. Конь мой копыта повредил, подкова отлетела. Думаю, часа два ехать буду обратно к моей любимой, простит ведь за долгое отсутствие», — заявил SHAMAN продавщице, не выходя из древнерусского образа.
SHAMAN в цветочном магазине. Видео © Telegram / SHAMAN
По данным СМИ, новой девушкой Ярослава стала певица певица Соя (Асият Сайгидова), которая исполняет роль Рогнеды в грандиозной постановке. Голубков застали за объятьями на репетиции оперы. Сейчас пара переживает конфетно-букетный период, уверены эксперты.
Telegram / SHAMAN