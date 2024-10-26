«Получил нагоняй»: SHAMAN заявился за цветами в образе князя Владимира ради новой пассии

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) успевает радовать новую пассию подарками даже в перерывах между репетициям этно-оперы «Князь Владимир» и гастрольным туром «ПОБЕДА». За считанные минуты до выступления во Владимире артист заехал в цветочный магазин и купил шикарный букет для возлюбленной прямо в образе великого князя киевского.

«Дома не был тысячу лет, нагоняй получил от любимой. Конь мой копыта повредил, подкова отлетела. Думаю, часа два ехать буду обратно к моей любимой, простит ведь за долгое отсутствие», — заявил SHAMAN продавщице, не выходя из древнерусского образа.