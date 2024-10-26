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25 октября, 21:40

«Получил нагоняй»: SHAMAN заявился за цветами в образе князя Владимира ради новой пассии

SHAMAN купил букет цветов для любимой в образе князя Владимира

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) успевает радовать новую пассию подарками даже в перерывах между репетициям этно-оперы «Князь Владимир» и гастрольным туром «ПОБЕДА». За считанные минуты до выступления во Владимире артист заехал в цветочный магазин и купил шикарный букет для возлюбленной прямо в образе великого князя киевского.

«Дома не был тысячу лет, нагоняй получил от любимой. Конь мой копыта повредил, подкова отлетела. Думаю, часа два ехать буду обратно к моей любимой, простит ведь за долгое отсутствие», — заявил SHAMAN продавщице, не выходя из древнерусского образа.

SHAMAN в цветочном магазине. Видео © Telegram / SHAMAN

SHAMAN перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира
SHAMAN перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира

По данным СМИ, новой девушкой Ярослава стала певица певица Соя (Асият Сайгидова), которая исполняет роль Рогнеды в грандиозной постановке. Голубков застали за объятьями на репетиции оперы. Сейчас пара переживает конфетно-букетный период, уверены эксперты.

Обложка ©

Telegram / SHAMAN

Илья Пушкарев
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