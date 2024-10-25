Игра или влюблённость? Профайлер раскрыл настоящие эмоции SHAMAN и его новой пассии

В жестах и мимике певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и его предполагаемой новой возлюбленной Сои (Асият Сайгидова) нет наигранности, их эмоции искренни. Об этом в беседе с Life.ru заявил профайлер Илья Анищенко, проанализировав видео с Дроновым и Сайгидовой.

«Настоящие, искренние улыбки удовольствия. Всё лицо расслаблено, то есть ей не приходится натягивать улыбку, чтобы имитировать какие-то эмоции. Второй признак, опять же, с её стороны — прижимание самых дорогих частей тела, это обычно всё, что ниже пояса. Если человек прижимает их к кому-то, то он ему сильно доверяет. В совокупности с остальными признаками, я думаю, это признак большой симпатии, доверия. Уже какой-то довольно-таки сильной влюблённости, доверия», — говорит наш собеседник.

Со стороны SHAMAN тоже не видно наигранности, говорит эксперт: он держит её за руку, а это признак искренности. Кроме того, даже когда певец замечает, что его снимает камера, его эмоции не меняются. Это значит, что он был готов открыть свои чувства.

«Он тоже к ней прикасается, обнимает, держит руку, целует — довольно простые признаки. И в целом нет общего напряжения, нет негативных эмоций. Если бы это была какая-то игра, им бы было неприятно находиться в обществе друг друга, прикасаться друг к другу, проникать в личную зону друг друга», — добавил эксперт.