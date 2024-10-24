SHAMAN перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира
SHAMAN в образе князя Владимира. Обложка © Telegram / SHAMAN
SHAMAN (Ярослав Дронов) перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира. В новом амплуа он появился из-за того, что прямо сейчас идёт подготовка этно-оперы «Князь Владимир», в которой певец примет непосредственное участие. Видеоролик опубликован в его телеграм-канале.
SHAMAN предстал в образе князя Владимира и обратился к подписчикам. Видео © Telegram / SHAMAN
«Ну, что, родные. Снимаем промо-ролики для этно-оперы «Князь Владимир», где я имею честь играть непосредственно князя. Как видите, в полной боевой экипировке. Работаем!», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что Shaman опубликовал видео на фоне Кремля. На видеоролике исполнитель обратился к поклонникам и заявил, что занимается «решением важных вопросов».