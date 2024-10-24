SHAMAN перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира

SHAMAN (Ярослав Дронов) перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира. В новом амплуа он появился из-за того, что прямо сейчас идёт подготовка этно-оперы «Князь Владимир», в которой певец примет непосредственное участие. Видеоролик опубликован в его телеграм-канале.

SHAMAN предстал в образе князя Владимира и обратился к подписчикам. Видео © Telegram / SHAMAN

«Ну, что, родные. Снимаем промо-ролики для этно-оперы «Князь Владимир», где я имею честь играть непосредственно князя. Как видите, в полной боевой экипировке. Работаем!», — говорится в сообщении.