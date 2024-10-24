Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 12:52

SHAMAN перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира

SHAMAN в образе князя Владимира. Обложка © Telegram / SHAMAN

SHAMAN в образе князя Владимира. Обложка © Telegram / SHAMAN

SHAMAN (Ярослав Дронов) перевоплотился в образ древнерусского князя Владимира. В новом амплуа он появился из-за того, что прямо сейчас идёт подготовка этно-оперы «Князь Владимир», в которой певец примет непосредственное участие. Видеоролик опубликован в его телеграм-канале.

SHAMAN предстал в образе князя Владимира и обратился к подписчикам. Видео © Telegram / SHAMAN

«Ну, что, родные. Снимаем промо-ролики для этно-оперы «Князь Владимир», где я имею честь играть непосредственно князя. Как видите, в полной боевой экипировке. Работаем!», — говорится в сообщении.

SHAMAN, Лепс или Киркоров: Россияне выбрали певца года
SHAMAN, Лепс или Киркоров: Россияне выбрали певца года

А ранее Life.ru писал, что Shaman опубликовал видео на фоне Кремля. На видеоролике исполнитель обратился к поклонникам и заявил, что занимается «решением важных вопросов».

Мария Любицкая
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar