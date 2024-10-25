Разведённый SHAMAN перестал скрывать новую пассию: поцелуй попал на видео
«СтарХит»: Новой возлюбленной SHAMAN стала певица Соя
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и певица Соя (Асият Сайгидова). Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который недавно развёлся, перестал скрывать новую возлюбленную, пишет «СтарХит». По данным издания, это якобы певица Соя (Асият Сайгидова).
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и певица Соя (Асият Сайгидова) в образе князя Владимира и Рогнеды. Видео © «СтарХит»
Пару застали за объятиями на репетиции оперы «Князь Владимир». Как пишет «СтарХит», слухи о том, что SHAMAN закрутил роман с исполнительницей роли Рогнеды в грядущей грандиозной постановке ходят давно. Сам артист не даёт комментариев о личной жизни, а Соя на каверзные вопросы отшутилась, что знакома с Ярославом «уже тысячу лет».
Напомним, что новость о расторжении брака Ярослав Дронов подтвердил в конце сентября. Его бывшая супруга Елена Мартынова рассказывала, что это решение стало обоюдным, а разошлись они с мужем полюбовно. 14 октября SHAMAN выложил в соцсетях свидетельства о расторжении брака, подтвердив, что развод не является никакой пиар-выдумкой.