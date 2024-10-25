Разведённый SHAMAN перестал скрывать новую пассию: поцелуй попал на видео

Пару застали за объятиями на репетиции оперы «Князь Владимир». Как пишет «СтарХит», слухи о том, что SHAMAN закрутил роман с исполнительницей роли Рогнеды в грядущей грандиозной постановке ходят давно. Сам артист не даёт комментариев о личной жизни, а Соя на каверзные вопросы отшутилась, что знакома с Ярославом «уже тысячу лет».