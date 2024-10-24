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24 октября, 13:19

Певец SHAMAN рассказал анекдот про водку «Я русский»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с журналистами отшутился насчёт регистрации товарного знака «Я русский», которая позволит ему, среди прочего, производить водку с таким названием. Ранее артист утверждал, что новости о регистрации товарного имени — правда, вот только использовать его именно таким образом — для выпуска алкогольной продукции, Шаман не собирался.

Певец отметил, что в народе даже родился анекдот по этому поводу:

Обложка © Телеграм/ SHAMAN

— Вы пробовали водку Шамана «Я русский»?

— Не, говорят, разведённая.

Прыткий бизнесмен опередил SHAMAN и создал бренд с отсылкой к отряду «Шторм Z»
Прыткий бизнесмен опередил SHAMAN и создал бренд с отсылкой к отряду «Шторм Z»

Напомним, Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом музыкант мог бы продавать алкоголь, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение. К слову, общественники уже призывают не допустить регистрации бренда, указывая, что это противоречит сущности патриотизма.

Обложка ©

Telegram / SHAMAN

Марина Фещенко
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