Певец SHAMAN рассказал анекдот про водку «Я русский»
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с журналистами отшутился насчёт регистрации товарного знака «Я русский», которая позволит ему, среди прочего, производить водку с таким названием. Ранее артист утверждал, что новости о регистрации товарного имени — правда, вот только использовать его именно таким образом — для выпуска алкогольной продукции, Шаман не собирался.
Певец отметил, что в народе даже родился анекдот по этому поводу:
Обложка © Телеграм/ SHAMAN
— Вы пробовали водку Шамана «Я русский»?
— Не, говорят, разведённая.
Напомним, Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом музыкант мог бы продавать алкоголь, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение. К слову, общественники уже призывают не допустить регистрации бренда, указывая, что это противоречит сущности патриотизма.
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