Певец SHAMAN рассказал анекдот про водку «Я русский»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с журналистами отшутился насчёт регистрации товарного знака «Я русский», которая позволит ему, среди прочего, производить водку с таким названием. Ранее артист утверждал, что новости о регистрации товарного имени — правда, вот только использовать его именно таким образом — для выпуска алкогольной продукции, Шаман не собирался.