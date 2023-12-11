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10 декабря, 21:12

"Илюш, ну нет": Авербух проболтался, в чём ему отказал Киркоров

Авербух: Киркоров отказался участвовать в шоу "Ледниковый период" из-за роста

<p>Певец Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov</p>

Певец Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров отказался участвовать в шоу "Ледниковый период". Об этом kp.ru рассказал хореограф Илья Авербух, который лично проводил тренировки с королём эстрады.

"Всегда очень хотел Женю Миронова — для меня он мировая звезда. Мы когда-то провели несколько тренировок с Филиппом Киркоровым, и он сказал: "Илюш, ну нет", — сообщил Авербух.

Как оказалось, причина отказа кроется в слишком высоком для фигурного катания росте певца. Авербух также выразил надежду, что когда-нибудь уговорит певицу Полину Гагарину и актрису Юлию Пересильд выйти на лёд.

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Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева сыграет главную роль в новогоднем ледовом мюзикле Ильи Авербуха "Корова на льду".

Анатолий Симоненко
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