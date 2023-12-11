"Илюш, ну нет": Авербух проболтался, в чём ему отказал Киркоров

Певец Филипп Киркоров отказался участвовать в шоу "Ледниковый период". Об этом kp.ru рассказал хореограф Илья Авербух, который лично проводил тренировки с королём эстрады.

"Всегда очень хотел Женю Миронова — для меня он мировая звезда. Мы когда-то провели несколько тренировок с Филиппом Киркоровым, и он сказал: "Илюш, ну нет", — сообщил Авербух.

Как оказалось, причина отказа кроется в слишком высоком для фигурного катания росте певца. Авербух также выразил надежду, что когда-нибудь уговорит певицу Полину Гагарину и актрису Юлию Пересильд выйти на лёд.