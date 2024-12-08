Асмус отыграла 2 часа ‎на сцене «с вылетающим коленом», теперь ей предстоит серьёзная операция

Кристина Асмус во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», неудачно упав в самом начале, сильно травмировала ногу. Теперь актрисе предстоит сложная операция, о чём она сама рассказала у себя в соцсетях.

По словам артистки, она решила не прерывать выступление, несмотря на падение, и через боль доиграла до конца. Сейчас Асмус считает, что это была большая ошибка.

«В спектакле много пластики, физики, прыжков, поддержек, я на каблуках, а на сцене вода, подиумы, скользко, вот и упала нескладно леди Асмус. Ещё и в самом начале, блин. Секунд семь я думала, останавливать спектакль или нет, потом пару сцен колено шептало, что протянем, ну а дальше я в полубреде и на адреналине два с лишним часа с вылетающим коленом доползала до финала», — написала актриса.

Она сообщила, что врачи диагностировали у неё разрыв передней крестообразной связки колена. Асмус напомнила, что 9 лет назад она перенесла такую же травму. Тогда ей из сухожилия «соорудили новую» связку. Повторная операция, по её словам, будет куда сложнее.

Однако артистка не унывает и говорит, что таким образом её «заземляет» вселенная, чтобы та позволила себе хоть какой-то отдых.