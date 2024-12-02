«Настоящий ад»: Кристина Асмус рассказала, что сломала ногу во время спектакля

Актриса Кристина Асмус снова оказалась в центре внимания после того, как травмировала ногу во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в театре Ермоловой. Звезда поделилась с поклонниками в соцсетях шокирующими подробностями происшествия.

Как именно актриса повредила ногу, она не уточнила. Однако Асмус призналась, что это был для неё настоящий «ад». Несмотря на сильную боль, Кристина не позволила травме повлиять на ход спектакля и продолжила выступление. Она отправилась к врачу только после завершения представления.

«Вчера через 15 минут после начала спектакля случился ад. А дальше, что было на сцене ещё два часа, помнит только зритель», — поделилась Кристина в одном из интервью, не скрывая своего состояния. Зрители, по всей видимости, даже не заметили, что актриса испытывала боль, потому что выступала с полной отдачей.

Это не первый случай, когда Кристина Асмус оказывается на костылях. По её словам, такие травмы — это своего рода ежегодная традиция. Так, в 2021 и 2022 годах актриса повредила связки на ноге и ходила с гипсом.

В прошлом году, во время съёмок, звезда получила гораздо более серьёзную травму — перелом, который потребовал срочного хирургического вмешательства. Хруст был настолько громким, что его услышали все вокруг, вспоминает Асмус.

В этот раз актриса с юмором отнеслась к ситуации, подчеркнув, что травмировать ногу — это почти «судьба» для нее. «Раз в год и палка стреляет, и сады цветут, и день рождения раз в год, и Кристиночка тоже раз в год ходит на костылях», — шутливо отметила Асмус в своих социальных сетях. Фанаты поддержали её в комментариях, желая быстрого восстановления и здоровья.