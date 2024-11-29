Кристина Асмус иронично отреагировала на клеймо разлучницы из-за нового романа

Актриса Кристина Асмус резко и иронично отреагировала на критику в свой адрес после слухов о романе с женатым мужчиной. По словам артистка, она старается не обращать внимание на обвинения людей.

Роман Кристины с Ильей Бурцом стал темой горячих обсуждений в Сети. После расставания с предыдущим бойфрендом, актёром Романом Евдокимовым, актриса недолго оставалась в одиночестве. И вот на недавнем мероприятии она появилась в компании нового возлюбленного — кинопродюсера Бурца.

Однако стоит отметить, что новые отношения актрисы вызвали не только восторженные отклики поклонников, но и целую волну слухов. Некоторые даже утверждают, что Бурец был женат на момент их знакомства. Это породило очередные сплетни о том, что Асмус стала причиной развода.

Актриса опубликовала пост в соцсетях, в котором с иронией ответила на критику. «Наши портреты лепят все, кому не лень. Не сдерживайте себя, вам же виднее, а нам не жалко», — написала актриса, давая понять, что не обращает особого внимания на подобные обвинения. Это заявление стало реакцией на нападения хейтеров, пытающихся обвинить её в разломе чужого счастья.

В словах Кристины можно было уловить намек — слухи о романе с Бурцом сильно преувеличены. Актриса не стала вдаваться в подробности своей личной жизни, но с лёгким сарказмом подчеркнула, что критика её отношений не имеет большого значения для неё самой.

Стоит отметить, что сама Кристина давно привыкла быть в центре обсуждений. Ещё несколько месяцев назад она открыто говорила о своих переживаниях после расставания с Евдокимовым, а также о том, как она воспринимает критику внешности и своей личной жизни. Тогда актриса призналась, что бывает недовольна собой и сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. «Не всегда я могу понять, почему люди так оценивают меня. Но, с другой стороны, понимаю, что все мы — лишь мишени для чужих мнений. Главное — не зацикливаться на этом», — призналась артистка.