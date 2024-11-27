Кристина Асмус рассекретила нового бойфренда на премьере сериала в Москве

На премьере сериала «Первый номер» в Москве актриса Кристина Асмус появилась в компании нового избранника — продюсера Ильи Бурца. Это событие стало настоящей сенсацией, ведь до этого актриса лишь намекала на новые отношения в своих соцсетях, но не раскрывала личности ухажёра.

Кристина Асмус и Илья Бурец. Видео © Telegram / Super.ru

Как сообщает издание Super на красной дорожке пара выглядела счастливой — они охотно позировали фотографам, хотя изначально не планировали публично проявлять чувства. Журналисты отметили, что на безымянном пальце правой руки Кристины блестело кольцо, которое было похоже на обручальное. Это вызвало ещё больший интерес к их отношениям.

Илья Бурец занимает должность креативного директора Kion и более 15 лет работает в медиаиндустрии. Он продюсировал проекты «Беспринципные», «Дайте шоу», «Магомаев». В 2012 году вместе с партнёрами основал собственную компанию Lunapark. Один из громких проектов — фильмы франшизы «Горько!». Появление Асмус с таким влиятельным человеком в мире кино не осталось незамеченным — многие предполагают, что это может открыть для актрисы новые возможности в карьере.

Ранее Кристина Асмус была замужем за Гариком Харламовым. Их брак длился восемь лет и закончился разводом в 2020 году. Пара сохранила дружеские отношения ради общей дочери Анастасии. После расставания Кристина недолго встречалась с актёром Романом Евдокимовым, но эти отношения тоже закончились спустя два года. Асмус намекала на сложности и подчёркивала важность ухода из токсичных союзов. Новое появление Асмус с Бурцом стало ярким событием в мире шоу-бизнеса, и поклонники с нетерпением ждут дальнейших новостей о развитии их отношений.