Кристина Асмус решила съехаться с новым мужчиной сразу после первого свидания

Роман Кристины Асмус и продюсера Ильи Буреца развивался очень быстро — чуть больше месяца назад они начали встречаться, а теперь уже живут под одной крышей. Подруги актрисы заявляют, что после первой встречи они осознали, что идеально подходят друг другу.

«Можно сказать, после первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае они уже съехались и живут как семья», — говорят близкие Асмус в беседе с kp.ru.

Актриса уже познакомила нового бойфренда со своей 11-летней дочерью. Согласно инсайдерской информации, девочка восприняла нового мужчину в жизни матери очень хорошо.

Друзья актрисы рассказали, что Илья Бурец начал проявлять симпатию к Асмус почти сразу после их первой встречи. Он был восхищён её красотой и стремился очаровать её. «Многие видели его безответную влюблённость, он прямо говорил, что хотел бы общаться с Кристиной», — утверждают источники.

Также инсайдеры сообщают, что Илья Бурец расстался с супругой Александрой ещё год назад, однако развод был официально завершён только 18 ноября. Это дало повод для многочисленных слухов и обсуждений, особенно после того, как отношения между Асмус и Бурецом стали публичными. Пресса активно следила за каждым их шагом, подогревая интерес к новым романтическим отношениям продюсера.

Кристина и Илья впервые появились вместе на премьере сериала «Первый номер» в конце ноября, что стало их официальным выходом в свет как пары. Однако утверждается, что влюблённые начали бывать на светских мероприятиях гораздо раньше. Так, в середине ноября они были замечены на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные», где, по словам очевидцев, «обнимались у всех на глазах».

Знакомство Кристины Асмус и Ильи Буреца произошло в ходе работы над сериалом «РАЙцентр», который снимался летом 2022 года. Кристина исполнила в проекте главную роль, а Илья был продюсером. Интересно, что в тот период актриса состояла в отношениях с Романом Евдокимовым, что не помешало её дружбе с Бурецом и будущему развитию их романтических отношений.