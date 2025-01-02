В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка
В Венгрии в возрасте 103 лет умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети
Венгерская гимнастка Агнеш Келети. Обложка © ТАСС / AP / Laszlo Balogh
В Венгрии на 104-м году жизни умерла старейшая победительница Олимпиады, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Ей оставалась неделя до 104-летия. Об этом пишет издание Nemzeti Sport со ссылкой на представителя покойной.
«Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет», — сказано в материале.
Келети родилась в Будапеште 9 января 1921, а победительницей первого чемпионата Венгрии стала в 1940 году. Однако после этого ей было запрещено заниматься любым видом спорта из-за её еврейского происхождения. Она пережила Холокост в Венгрии, а после окончания Второй мировой войны возобновила свою карьеру. В 1952 году Келети завоевала своё первое олимпийское золото, а в 1956 году выиграла ещё четыре золотые медали на Олимпийских играх. В общей сложности она выиграла 10 олимпийских медалей и три медали на чемпионатах мира, включая золото в 1954 году. 8 сентября 2023 года Келети стала старейшей из живущих олимпийских чемпионов.
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