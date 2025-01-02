В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка

Келети родилась в Будапеште 9 января 1921, а победительницей первого чемпионата Венгрии стала в 1940 году. Однако после этого ей было запрещено заниматься любым видом спорта из-за её еврейского происхождения. Она пережила Холокост в Венгрии, а после окончания Второй мировой войны возобновила свою карьеру. В 1952 году Келети завоевала своё первое олимпийское золото, а в 1956 году выиграла ещё четыре золотые медали на Олимпийских играх. В общей сложности она выиграла 10 олимпийских медалей и три медали на чемпионатах мира, включая золото в 1954 году. 8 сентября 2023 года Келети стала старейшей из живущих олимпийских чемпионов.