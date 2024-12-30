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30 декабря, 19:07

Умерла старейшая актриса театра им. Гоголя Майя Ивашкевич

Актриса Майя Ивашкевич. Обложка © Театр Гоголя

Актриса Майя Ивашкевич. Обложка © Театр Гоголя

В возрасте 99 лет ушла из жизни старейшая актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

«Сегодня, 30 декабря, на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Сергеевна Ивашкевич», — говорится в публикации.

Актриса является ровесницей Театра имени Гоголя. До собственного столетия она не дожила всего полгода. Коллеги Ивашкевич принесли глубокие соболезнования друзьям и близким артистки.

Майя Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. Она являлась выпускницей студии Камерного театра под руководством А.Я. Таирова. На подмостках театра имени Гоголя актриса провела долгие 64 года, став его неотъемлемой частью.

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Мария Любицкая
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