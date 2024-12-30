Экс-президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

39-й президент Соединённых Штатов Джимми Картер ушёл из жизни в возрасте 100 лет. Об этом со ссылкой на сына политика Джеймса сообщила газета The Washingtin Post.

Бывший американский лидер умер в своём доме в городе Плейнс, штат Джорджия. В последние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака кожи. После безуспешного лечения Картер отказался от услуг врачей и решил провести остаток жизни с семьёй.