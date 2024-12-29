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29 декабря, 10:48

Умер основатель HBO Чарльз Долан

В США в 98 лет умер основатель сети платного телевидения HBO Чарльз Долан

Чарльз Долан. Обложка © Getty Images / Newsday LLC

Чарльз Долан. Обложка © Getty Images / Newsday LLC

В США умер основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан на 99-м году жизни. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление представителей семьи усопшего.

«Чарльз Долан, пионер индустрии кабельного телевидения, запустивший Home Box Office и AMC Networks, скончался в возрасте 98 лет», — указано в сообщении.

Долан ушёл из жизни естественным путём в окружении своих близких. Бизнесмен родился в 1926 году в штате Огайо. После службы в ВВС США во время Второй мировой войны поступил в университет, но вскоре бросил учёбу, чтобы заняться бизнесом в сфере телекоммуникаций. В начале 1970-х годов он основал один из самых успешных кабельных телеканалов — HBO. Кроме того, Долан основал компанию Cablevision, которая стала одним из ведущих операторов платного телевидения в Нью-Йорке.

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А ранее Life.ru писал, что скончался бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки. На момент смерти ему было 94 года.

Дарья Нарыкова
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