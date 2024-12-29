Умер основатель HBO Чарльз Долан

Долан ушёл из жизни естественным путём в окружении своих близких. Бизнесмен родился в 1926 году в штате Огайо. После службы в ВВС США во время Второй мировой войны поступил в университет, но вскоре бросил учёбу, чтобы заняться бизнесом в сфере телекоммуникаций. В начале 1970-х годов он основал один из самых успешных кабельных телеканалов — HBO. Кроме того, Долан основал компанию Cablevision, которая стала одним из ведущих операторов платного телевидения в Нью-Йорке.